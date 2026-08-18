IDEAM pronostica lluvias en zonas afectadas por los incendios forestales en el Tolima

Tolima

Tras el pico más alto de la crisis que afronta el Tolima por las altas temperaturas, en el que se presentaron hasta 40 incendios forestales activos y municipios con 30 días sin lluvias, ahora se espera que las intensas sequías den paso a una temporada de precipitaciones, por lo menos en algunas zonas.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se prevé que el Tolima tenga una semana marcada por condiciones climáticas contrastantes: mientras se esperan lluvias de mayor intensidad en sectores del centro y occidente del departamento, persisten alertas rojas por incendios de cobertura vegetal, especialmente en el sur.

Los pronósticos prevén lluvias en zonas como San Luis, Valle de San Juan y Ortega, donde se han consumido miles de hectáreas por los incendios forestales, por lo cual las precipitaciones servirán para terminar de extinguir los focos activos de las conflagraciones.

Sin embargo, las altas temperaturas continúan siendo un factor de riesgo. En los últimos días, Ambalema ha registrado máximas cercanas a los 39 °C, mientras municipios como Armero, Natagaima y Saldaña han alcanzado entre 38 y 39 °C.

“Estamos haciendo seguimiento permanente a los pronósticos y a las condiciones que se presentan en el departamento. Aunque tendremos lluvias esta semana, también tenemos municipios con temperaturas muy altas y alertas por incendios de cobertura vegetal, por eso no podemos bajar la guardia”, señaló Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima.

A esta situación se suma la alerta por los bajos niveles del río Magdalena, que continúa afectando las condiciones de los municipios ribereños. Según el comunicado especial 86, esta situación requiere especial atención en Natagaima, Purificación, Coyaima, Prado, Suárez, Ambalema, El Espinal, Flandes, Guamo, Coello, Piedras, Armero Guayabal, Venadillo y Honda, donde las autoridades mantienen seguimiento a la evolución del río.

De acuerdo con el boletín especial, continúa la posibilidad de un fortalecimiento del fenómeno, con una probabilidad del 69 % de alcanzar una intensidad fuerte, escenario que podría extenderse hasta febrero de 2027 y mantener temperaturas por encima de los promedios habituales.