Incendios forestales en Aipe aumentan y afectan cerca de 450 hectáreas de bosques.

Neiva

El municipio de Aipe enfrenta un preocupante incremento de los incendios forestales durante este año. Según los registros de la Dirección Nacional de Bomberos, entre el primero de enero y el 5 de agosto de 2025, se habían reportado 49 hectáreas de bosque afectadas por las llamas.

En el mismo periodo de 2026, la cifra se acerca a las 450 hectáreas, lo que representa un aumento superior al 800 por ciento. Las autoridades atribuyen parte de esta situación a las quemas no controladas y a las condiciones climáticas. La temporada seca y la presencia de fuertes vientos durante agosto favorecen la rápida propagación del fuego.

Según Yoiler Pérez, bomberos de Aipe señaló que “estas prácticas generan emergencias que terminan afectando extensas zonas de vegetación y ecosistemas, por lo que se mantiene la preocupación entre las autoridades municipales. Entre las áreas de Aipe se encuentran las veredas El Callejón, Rivera de Aipe y San Antonio Bajo, sectores considerados propensos a este tipo de emergencias”.

Bomberos hizo un llamado especial a los habitantes para evitar las denominadas quemas y rozas sin control, ya que una pequeña conflagración puede extenderse rápidamente y ocasionar graves daños ambientales. También se pidió responsabilidad a quienes realizan actividades al aire libre, especialmente paseos de olla.