14 incendios dejan cerca de 100 hectáreas afectadas en Boyacá

SOPO, COLOMBIA - 30 DE ENERO: Miembros de los equipos de extinción de incendios y la comunidad trabajan diligentemente para extinguir las llamas en el municipio de Sopo, Cundinamarca, Colombia el 30 de enero de 2024. A medida que comienza el año, las temperaturas abrasadoras y la intensa luz solar en Colombia son pasando factura, provocando daños generalizados y efectos adversos. Las alertas se han elevado en los cerros que rodean Bogotá, así como en varias zonas de vegetación en varios municipios, incluidas áreas de Cundinamarca y Boyacá. El reciente brote de incendios reaviva horas de angustia y respuesta de emergencia, amplificando los desafíos que enfrentan las comunidades en las cercanías de la capital colombiana. (Foto de Juancho Torres/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Tunja

Durante julio y agosto, Boyacá ha registrado 14 incendios forestales en diferentes municipios, con una afectación cercana a 100 hectáreas, según el director de Gestión del Riesgo del departamento, José Ubaldo Castro. La respuesta de organismos de socorro y autoridades municipales permitió contener las emergencias y evitar mayores afectaciones a las comunidades.

Uno de los casos más graves se presentó en límites de Sáchica y Samacá, donde una quema de aproximadamente mil metros cuadrados se salió de control por los fuertes vientos, las altas temperaturas y la vegetación seca. El incendio terminó consumiendo más de 40 hectáreas y, debido a las dificultades de acceso, fue necesaria la intervención de un helicóptero MI con sistema Bambi Bucket, después de que más de 50 personas trabajaran en tierra.

Durante las últimas semanas también se reportaron incendios en Ráquira, Muzo, Duitama, Otanche y Puerto Boyacá, además de una emergencia en límites de Paipa, Tibasosa y Firavitoba, donde fueron afectadas cerca de dos hectáreas. En este último caso participaron bomberos de los tres municipios, la comunidad, las alcaldías y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

El funcionario atribuyó buena parte de estas emergencias a quemas irresponsables realizadas por particulares que terminan fuera de control. Castro pidió a las comunidades denunciar estas prácticas y recordó que el Código de Policía contempla sanciones para quienes provoquen incendios que puedan afectar terrenos, comunidades y ecosistemas estratégicos.

La Gobernación también alertó por los daños ambientales que dejan estas emergencias, especialmente sobre fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos y fauna silvestre. El llamado de Castro es a evitar cualquier quema y reportar oportunamente estas situaciones, mientras los organismos de socorro mantienen la atención ante las condiciones de altas temperaturas, fuertes vientos y material vegetal seco que favorecen la propagación del fuego.