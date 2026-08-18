MinEducación anunció medidas para garantizar el aprendizaje de estudiantes afectados por terromoto

La ministra de Educación, Viviane Morales, presentó, a través de la Directiva 009, una serie de orientaciones para proteger a la comunidad educativa y garantizar la continuidad del servicio educativo en las zonas afectadas por la emergencia.

Según el Ministerio de Educación, más de 400.000 estudiantes tienen afectada su matrícula y la prestación del servicio educativo debido al terremoto.

Le puede interesar: Ministerio de Educación reporta 500.000 estudiantes afectados en el país por el terremoto

Ante esta situación, se establecerán planes de virtualidad y albergues educativos, de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada zona afectada.

Más información Viviane Morales será la ministra de Educación del gobierno de Abelardo de la Espriella

Medidas para garantizar la continuidad educativa

Entre las acciones anunciadas por el Ministerio de Educación se encuentran la atención mediante primeros auxilios psicológicos y la adecuación de la modalidad de atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Además, los tutores vinculados al Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI) se desplazarán hasta las zonas afectadas para apoyar a las comunidades educativas.

Más información Shakira visitó Chocó y anunció que reconstruirá universidad y 10 colegios afectados por el terremoto

Entregarán tablets a estudiantes afectados

El Ministerio de Educación también anunció un programa para la obtención de tablets, que serán destinadas a apoyar los procesos educativos de los estudiantes que más lo necesitan.

Más información Más de $43.000 millones costará la recuperación de colegios afectados por el terremoto en el Tolima

Por último, la entidad aseguró que continuará trabajando para atender la emergencia y garantizar que los estudiantes afectados puedan mantener su proceso educativo.