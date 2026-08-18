MinEducación anunció medidas para garantizar el aprendizaje de estudiantes afectados por terromoto
La entidad aseguró que continuará trabajando para atender la emergencia y garantizar que los estudiantes afectados puedan mantener su proceso educativo.
La ministra de Educación, Viviane Morales, presentó, a través de la Directiva 009, una serie de orientaciones para proteger a la comunidad educativa y garantizar la continuidad del servicio educativo en las zonas afectadas por la emergencia.
Según el Ministerio de Educación, más de 400.000 estudiantes tienen afectada su matrícula y la prestación del servicio educativo debido al terremoto.
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Ante esta situación, se establecerán planes de virtualidad y albergues educativos, de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada zona afectada.
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Medidas para garantizar la continuidad educativa
Entre las acciones anunciadas por el Ministerio de Educación se encuentran la atención mediante primeros auxilios psicológicos y la adecuación de la modalidad de atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Además, los tutores vinculados al Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI) se desplazarán hasta las zonas afectadas para apoyar a las comunidades educativas.
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Entregarán tablets a estudiantes afectados
El Ministerio de Educación también anunció un programa para la obtención de tablets, que serán destinadas a apoyar los procesos educativos de los estudiantes que más lo necesitan.
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Por último, la entidad aseguró que continuará trabajando para atender la emergencia y garantizar que los estudiantes afectados puedan mantener su proceso educativo.