El Campín sigue necesitando voluntarios hoy: sigue el trabajo de empaque y despacho de ayudas

Sigue la organización de las ayudas en Bogotá para enviar a los municipios más afectados por el terremoto. Este fin de semana, miles de bogotanos llegaron a El Campín con donaciones y la disposición de ayudar para empacar y organizar los kits que serán enviados a los damnificados. La solidaridad fue tan grande que se logró superar las 1.800 toneladas de ayuda enviadas desde Bogotá.

Tras estas jornadas de acopio, el Distrito anunció que el recibimiento de ayudas terminaría el día de ayer, domingo 16 de agosto. Sin embargo, desde la Fundación de Sencia hicieron un llamado hoy para que los bogotanos no olviden que el trabajo para organizar dicha ayuda continúa.

¿Por qué se necesitan más voluntarios hoy en El Campín?

De acuerdo con Édgar Cardona, vicepresidente de operaciones de Sencia, ayer se terminó la primera fase que significaba la recepción de las ayudas. Solo hasta el domingo se recibirían donaciones para poder continuar con el trabajo que implica la organización, empaque, carga y envío de lo recibido.

“Nosotros seguimos trabajando. Lo que paramos es el suministro de mercados, porque con lo que tenemos debemos cumplir la etapa de poderlo llevar a sitio”, señaló Cardona. Indica que, terminada la etapa de recepción, siguen las otras fases que implican la separación, reunir los kits y mercados, hacer el embalaje, montar en todos los camiones. En este sentido, señalan que todavía se necesitan voluntarios y montacargas que ayuden a esta fase de organización.

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Este es el balance de las ayudas entregadas en El Campín

De acuerdo con Sencia, durante la primera fase de acopio en El Campín, Bogotá logró recolectar 933 toneladas de ayuda humanitaria y 79 envíos. Además, se logró reunir más de 10.000 voluntarios y se recibieron diariamente más de 2.000 vehículos con donaciones, así como el apoyo de miles de ciudadanos, empresas y organizaciones que se unieron para ayudar a las familias con sus aportes y donaciones.

“Lo extraordinario de esta historia no son solamente las 933 toneladas que logramos movilizar. Son las miles de personas que decidieron ponerse al servicio de alguien que ni siquiera conocían. Las ganas se convirtieron en manos, en tiempo, en cajas, en mercados, en camiones. Aquí nunca importó cuánto traía cada persona, importó que decidió venir. Los verdaderos protagonistas de esta historia son los ciudadanos, los voluntarios y todos los que demostraron que cuando Colombia se une es capaz de hacer cosas extraordinarias”, señaló Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

Todas estas ayudas recolectadas en El Campín se distribuyeron de la siguiente manera: