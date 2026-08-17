Lluvias agravan daños del terremoto y ponen en riesgo viviendas en Roldanillo, Valle - Redes Sociales

Las lluvias que comenzaron a caer sobre Roldanillo aumentaron la preocupación de las familias afectadas por el terremoto. En varias viviendas, los techos averiados y las paredes debilitadas están dejando entrar el agua, mientras sus habitantes intentan recuperar lo poco que quedó tras la emergencia.

El municipio adelanta un proceso de caracterización para establecer las necesidades de las familias. La secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres, indicó que hay más de 2.736 personas afectadas, más de 600 familias y unas 450 infraestructuras que necesitan reparaciones.

El panorama es especialmente crítico en el centro histórico, donde más de 20 edificaciones que hacen parte del Pueblo Mágico quedaron completamente destruidas. La emergencia deja además dos personas fallecidas y una desaparecida.

El alcalde Jaime Ríos Álvarez aseguró que avanzan en la remoción de escombros, con maquinaria amarilla y entrega de ayudas alimentarias. El municipio reporta más de 1.200 viviendas afectadas.

Con la llegada de la lluvia, las familias ahora necesitan con urgencia tejas, plásticos, madera, herramientas y materiales de construcción para proteger temporalmente sus viviendas y evitar que se pierdan más enseres.

Para la recepción de donaciones, la Gobernación habilitó la Antigua Licorera del Valle, en Cali, y en la Casa del Valle en Bogotá. También se requiere mano de obra para apoyar la recuperación de las viviendas que todavía pueden ser reparadas.