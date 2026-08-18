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COPNIA despliega más de 1.500 ingenieros para evaluar de forma gratuita las viviendas tras terremoto

En medio de la tragedia por el terremoto 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) anunció un despliegue técnico para llevar tranquilidad a las comunidades afectadas.

En entrevista con Dos Puntos, Rubén Darío Ochoa, director general de COPNIA, confirmó que se estructuró una red de apoyo unificada junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Camacol, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Asociación de Ingeniería Sísmica.

Según explicó el director, con este respaldo se busca movilizar a personal calificado a las zonas afectadas para realizar diagnósticos precisos sobre el estado de las viviendas. El propósito es que los ingenieros puedan decirles a los habitantes: “Su casa es habitable, no es habitable, hay que demolerla, se puede arreglar, se puede estabilizar”.

Añadió que la entidad ya cuenta con una base de datos consolidada para atender la emergencia: “Tenemos más de 1,500 ingenieros que ya recogimos, que ya hicimos las bases de datos, que ya los tenemos disponibles para que vayan no solamente a la ciudad, sino a los municipios también”.

Modelo de evacuación por fases y colores

Tal como señaló el director de COPNIA, la evaluación se lleva a cabo a través de formularios especializados y un aplicativo en línea que registra los datos en tiempo real.

Este modelo consta de dos fases: la primera dirigida a viviendas de uno o dos pisos. La segunda fase se reserva para edificios que requieren intervención de especialistas estructurales o patólogos que deben emitir un certificado de ocupación. Agregó que las visitas técnicas arrojarán resultados basados en tres colores:

Verde: La vivienda es absolutamente habitable, pues los daños (como grietas en mampostería) no comprometen la estructura.

La vivienda es absolutamente habitable, pues los daños (como grietas en mampostería) no comprometen la estructura. Amarillo: Existen afectaciones en elementos no estructurales o fisuras que requieren intervención, pero sin peligro inminente de derrumbe.

Existen afectaciones en elementos no estructurales o fisuras que requieren intervención, pero sin peligro inminente de derrumbe. Rojo: Significa que “no hay posibilidad de ocupación” debido al riesgo existente.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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