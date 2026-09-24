Pedimos $69.000 millones para sustituir 1.760 vehículos de tracción animal: Andrea Padilla

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La senadora y animalista Andrea Padilla se refirió en Dos Puntos de Caracol Radio a la decisión de la Corte Constitucional sobre el uso de animales en vehículos de tracción destinados a actividades turísticas y al estado de la sustitución de estos vehículos en Colombia.

Padilla explicó que la discusión se relaciona con la Ley 2138 de 2021, que estableció medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal.

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Según la congresista, la norma contempló una excepción para los vehículos utilizados en actividades turísticas, pero la Corte determinó que esa excepción no puede justificar el uso de animales cuando existen alternativas para desarrollar estas actividades.

Vehículos de tracción animal: hay 970 que aún circulan en Colombia

Uno de los principales problemas, de acuerdo con Padilla, está en la falta de recursos para que los municipios puedan cumplir con la sustitución.

“Estamos fritos, pero lejos”, afirmó la senadora al referirse al avance de la implementación de la ley. Explicó que la norma no estableció inicialmente las fuentes de financiación para que las alcaldías realizaran los procesos de reconversión.

Según las cifras entregadas por Padilla, actualmente 970 vehículos de tracción animal continúan circulando en el país, entre ellos aquellos utilizados para transportar carga con caballos, mulas, yeguas y burros.

La senadora aseguró que existe un retraso de cinco años en la implementación de las medidas y señaló que buena parte de los municipios que deben adelantar estos procesos tienen ingresos limitados.

Padilla propone $69.000 millones para sustituir 1.760 vehículos

Ante esta situación, Padilla aseguró que está buscando que el Presupuesto General de la Nación incluya recursos para apoyar a las alcaldías.

Su propuesta inicial contempla $69.000 millones para realizar 1.760 sustituciones, de manera que los municipios puedan ofrecer alternativas a las personas que dependen económicamente de estos vehículos.

La senadora sostuvo que la sustitución debe estar acompañada por recursos públicos, pues, según explicó, no basta con establecer una prohibición si las administraciones locales no cuentan con herramientas para ofrecer una alternativa económica.

En el caso de los animales, Padilla señaló que deben existir programas para garantizar su bienestar, recuperación y posterior adopción. En los procesos de reconversión, el propietario debe entregar el vehículo y el animal a la administración correspondiente.

¿Qué pasará con los coches turísticos?

Sobre los vehículos de tracción animal utilizados con fines turísticos, Padilla explicó que el proceso de sustitución también deberá avanzar.

Mencionó que el fenómeno es más reducido que el de los vehículos utilizados para transportar carga y recordó el caso de Cartagena, donde recientemente se concretó la sustitución de los tradicionales coches de caballos por vehículos eléctricos.

También señaló que existen casos en otros destinos turísticos, aunque en menor proporción, como Villa de Leyva y Santa Marta.

Ley Ángel: aumentaron las denuncias de maltrato animal

Durante la entrevista, Padilla también se refirió al incremento de los reportes de violencia contra animales en Medellín y Antioquia.

La congresista consideró que el aumento de las denuncias no necesariamente significa que haya más casos de maltrato, sino que puede reflejar una mayor disposición de los ciudadanos para reportarlos.

Según Padilla, la Ley Ángel ha permitido avances en la judicialización de estos delitos, aunque identificó problemas en su implementación, especialmente en municipios, actuaciones policiales y procesos de inspección.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: