Precio del dólar HOY 14 de agosto 2026 en Colombia: ligero cambio en la divisa internacional

Imagen de la divisa colombina tomada de Getty Imagenes (Crédito: Bruce Yuanyue) // Imagen de la mano tomada de Getty Imagenes (Crédito: Westend61) // Imagen de Benjamin Franklin tomada de Getty imagenes (Autor: Matt Anderson Photography) // Imagen de la lupa tomada de Getty imagenes (Autor: Dimitris66)

El dólar estadounidense es la divisa preferida para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Por este motivo, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

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Valor dólar hoy en Colombia

El dólar inició la jornada de este viernes 14 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.127,51 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

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Precio del dólar en Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Así se encuentran las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C:

Compran a $3.200 - Venta a $3.340

Medellín:

Compran a $3.330 - Venta a $3.470

Cali:

Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.270 - Venta a $3.310

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Libra esterlina

La libra esterlina, moneda oficial del Reino Unido y una de las divisas más fuertes del mercado internacional, además de ser una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.219,12 pesos colombianos. Frente a su anterior registró una caída del 12,28 pesos, equivalente al -0,29%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio.

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Dólar australiano a peso colombiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.215,31 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa un incremento de $7,57 pesos colombiano y una variación del 0.34%.

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Peso argentino

El peso argentino es la moneda oficial de Argentina y una de las divisas que más ha cambiado de nombre y perdido ceros en la historia moderna debido a la alta inflación e inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2,08 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa una baja de $0,01 pesos colombiano y una variación del -0.54%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 81,38 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una baja del 0,16%.A lo largo del día, se espera que alcance un precio máximo de 82,99 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 80,77 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 87,25 dólares, lo que representa una caída del 0,21% frente al cierre anterior. Para esta jornada se espera que logre un precio máximo de 88,68 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 86,02 dólares.

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