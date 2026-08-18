Precio del dólar en Venezuela para HOY 18 de agosto: así se encuentra el dólar y el petróleo

Imagen de fondo tomada de Getty Imagenes (Crédito: Jackal Pan) // Imagen de la bandera de Venezuela tomada de Getty Imagenes (autor: Mariano Sayno) // Imagen de Benjamin Franklin tomada de Getty imagenes (Autor: Matt Anderson Photography)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Sin embargo, el país mantiene como moneda oficial el bolívar y la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por diferentes sectores.

Por ello el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 18 de agosto de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este inicio de semana se ubicará en 773.31 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

De igual forma, la entidad publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 886.02 bolívares (VES).

886.02 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 114.75 bolívares (VES).

114.75 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16.14 bolívares (VES).

16.14 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.10 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

A parte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada para la jornada de este lunes 18 de agosto de 2026.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco:

Compra: 777,27 // Venta: 771,98

Banco Activo:

Compra: 861,48 // Venta: 833,35

N58 Banco digital:

Compra: 771,07 // Venta: 771,15

R4:

Compra: 847,83 // Venta: 823,43

Bancamiga:

Compra: 772,57 // Venta: 797,65

Otras instituciones:

Compra: 795,36 // Venta: 794,32

Es importante que tenga en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 84,36 dólares por barril o 6.511.813,42 bolívares. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 0,56%.A lo largo del día, se espera que alcance un precio máximo de 84,98 dólares (6.558.428,95 VES) por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 83,79 dólares (6.467.033,14 VES).

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,34 dólares o 7.048.727,59 bolívares., lo que representa un incremento del 0,52% frente al cierre anterior. Para esta jornada se espera que logré un precio máximo de 91,84 (7.088.231,92 VES) dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 86,30 dólares (6.660.754,43).

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