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18 ago 2026 Actualizado 19:55

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¡Angie Paola Argáez está libre! Influencer fue liberada tras presunto secuestro en Maicao

Angie Argáez habría sido secuestrada el pasado 10 de agosto por hombres armados que irrumpieron en su residencia.

Vanessa Miranda

Riohacha
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La creadora de contenido Angie Paola Argáez fue liberada, según información entregada por la Alcaldía de Maicao, luego de haber sido presuntamente secuestrada el pasado 10 de agosto por hombres armados que llegaron hasta su residencia, ubicada en la comunidad de Campana, sector Los Palitos, en zona rural del municipio.

Ante la situación, las autoridades locales ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones por información que permitiera establecer su paradero.

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Hasta el momento no se conocen detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su liberación, ni sobre sí hubo algún operativo de las autoridades que permitiera lograr su regreso, pero a través de un comunicado aseguran que se encuentra en libertad, sana y salva.

“Angie Paolar Argáez ya se encuentra en libertad sana y salva en el seno de su hogar, luego de ser secuestrada”

Comunicado Alcaldía de Maicao.

Comunicado Alcaldía de Maicao.

Comunicado Alcaldía de Maicao.

Comunicado Alcaldía de Maicao.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un pronunciamiento oficial con detalles sobre la liberación de la influencer.

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