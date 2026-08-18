Polémica por video que mostraría a Martha Peralta en parranda en medio de emergencia por terremoto

La senadora presuntamente fue captada en una celebración en Puerto Estrella, La Guajira, en medio de la emergencia que enfrenta el país por el terremoto. Las imágenes generaron críticas en redes sociales.

Mientras Colombia continúa atendiendo las consecuencias del terremoto y las comunidades afectadas esperan ayudas y respuestas, un video que circula en redes sociales generó polémica alrededor de la senadora Martha Peralta Epieyú.

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En las imágenes, que presuntamente corresponden al pasado sábado 15 de agosto, la congresista aparece en una parranda vallenata en Puerto Estrella, Alta Guajira, durante las fiestas patronales de la Virgen Estrella del Mar.

El material muestra a una mujer que sería la senadora bailando durante la celebración y, según quienes difundieron las imágenes, consumiendo una bebida alcohólica. También se observa que no porta la tradicional manta guajira que suele utilizar en sus apariciones públicas.

Investigación por caso UNGRD

La senadora Martha Peralta Epieyú también es investigada por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El alto tribunal indaga si la congresista habría intervenido en contratos relacionados con maquinaria amarilla y obras en La Guajira a cambio de respaldos políticos.

Peralta ha rechazado los señalamientos relacionados con este caso.

Senadora no se ha pronunciado

Hasta el momento, la senadora no se ha pronunciado sobre el video ni ha confirmado si las imágenes corresponden a una celebración reciente.

La polémica continúa en redes sociales, donde distintos sectores han cuestionado la oportunidad del evento mientras el país enfrenta la atención de la emergencia por el terremoto.

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