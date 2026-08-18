Ya está lista la sede de la presidencia en Barranquilla

La casa presidencial destinada al presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla ya entró en funcionamiento. El mandatario utilizó este espacio para realizar su primera alocución presidencial, en la que entregó un balance de las acciones del Gobierno frente a la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El inmueble está ubicado en el Batallón Paraíso y fue adecuado para convertirse en uno de los espacios desde donde el jefe de Estado podrá desarrollar actividades oficiales.

Una sede renovada para el despacho presidencial

La vivienda, de estilo neoclásico republicano, luce una fachada renovada con grandes columnas blancas, iluminación arquitectónica y elementos institucionales como el escudo nacional, la inscripción “Presidencia de la República” y, en la parte inferior, la frase “Libertad y Orden”.

Las adecuaciones incluyeron la renovación de oficinas, salas de reuniones, redes eléctricas, áreas de seguridad y espacios destinados a operaciones logísticas.

En los trabajos participaron cerca de 200 trabajadores, con jornadas que se extendían hasta la medianoche para culminar las obras en el menor tiempo posible.

Gobernación confirmó finalización de obras

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, confirmó que las obras principales de adecuación ya fueron terminadas y que la vivienda cuenta con las condiciones para que el jefe de Estado pueda desarrollar actividades oficiales desde Barranquilla.

Verano indicó que solo quedarían algunos detalles decorativos en los espacios internos, en caso de que el presidente considere necesario realizarlos.

“Ya está lista. Considero que el presidente puede utilizarla cuando lo requiera. Las obras principales ya concluyeron, aunque siempre habrá aspectos que se puedan mejorar, especialmente en temas de decoración. Pero la casa está habilitada y disponible para el mandatario. El presidente ha estado muy concentrado en la atención de la emergencia por el terremoto, una situación compleja y difícil que le ha demandado todo su tiempo, por lo que aún no ha podido dedicarse plenamente a otros asuntos de despacho”, explicó el gobernador.

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Inversión y aportes para la adecuación

La Gobernación del Atlántico estuvo al frente de la coordinación de las adecuaciones, con apoyo de donaciones del sector privado, entre ellas aportes de la empresa Tecnoglass.

Además, según se informó, el mobiliario del inmueble tuvo una inversión cercana a los 700 millones de pesos con recursos propios de Abelardo de la Espriella, asegurando que en este proceso no se utilizaron dineros públicos.

Primera alocución presidencial desde Barranquilla

Con la utilización del inmueble para su primera alocución, Abelardo de la Espriella inició el uso oficial de la casa presidencial como uno de los espacios desde donde podrá atender asuntos de Gobierno.

Desde allí, el mandatario se pronunció sobre la respuesta institucional frente al terremoto y las medidas adoptadas para atender a las comunidades afectadas.

Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, el presidente continúa liderando las acciones de atención y recuperación en las zonas afectadas del país.