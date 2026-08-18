ESE UNA cumple un año de intervención con millonarias deudas y cuatro interventores

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

La entidad acumula deudas por $167 mil millones y una cartera pendiente de cobro cercana a los $120 mil millones.

La ESE Universitaria del Atlántico (UNA) cumple un año bajo intervención forzosa, periodo en el que ha tenido cuatro agentes interventores, una situación que, según el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ha dificultado la continuidad del proceso.

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La medida, ordenada para fortalecer la operación de los hospitales y avanzar en la recuperación financiera de la entidad, ha enfrentado retos relacionados con el manejo de cartera y la sostenibilidad económica.

Gobernador cuestiona rotación de interventores

Verano explicó que uno de los principales objetivos de la intervención ha sido normalizar las finanzas de la institución y mejorar su funcionamiento, especialmente en el recaudo de recursos pendientes.

“Se han tomado una serie de decisiones para buscar la normalización financiera de nuestros hospitales, que históricamente han tenido dificultades relacionadas con el cobro de cartera y la consecución de clientes que permitan una operación adecuada. Considero que la intervención debe contribuir al fortalecimiento del sistema operativo de las instituciones de salud”, sostuvo Verano.

Sin embargo, señaló que los cambios frecuentes de interventor han afectado el desarrollo de las acciones planteadas.

Sindicato advierte falta de continuidad

Desde el sindicato Anthoc en el Atlántico, su presidente Napoleón Mugno también cuestionó la rotación de agentes interventores y aseguró que esto ha impedido consolidar un proceso estable para la recuperación de la entidad.

Aunque reconoció avances en algunos indicadores de prestación del servicio y ocupación hospitalaria, afirmó que la ESE todavía no alcanza su punto de equilibrio financiero.

“Tenemos conocimiento de que el punto de equilibrio aún no se ha alcanzado. Consideramos que vamos aproximadamente en un 70 %, pero queda pendiente conocer qué decisión tomará la Superintendencia con el informe presentado al cumplirse el primer año de intervención”, explicó “Napoleón Mugno, presidente de Anthoc Atlántico.

Deudas superan los $167 mil millones

Según Mugno, la ESE UNA actualmente tendría obligaciones pendientes por cerca de $167.000 millones, mientras que la cartera por recuperar estaría alrededor de los $120.000 millones.

“Actualmente, las deudas de la entidad ascienden a $167 mil millones de pesos, mientras que hay cerca de $120 mil millones pendientes por cobrar. Estas obligaciones incluyen compromisos con proveedores y trabajadores. Hay deudas acumuladas de años anteriores a la intervención, así como obligaciones generadas durante el proceso actual”, sostuvo.

El dirigente sindical indicó que, pese a los avances operativos, la situación financiera continúa siendo uno de los principales desafíos de la institución.

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Alta ocupación hospitalaria

Mugno señaló que la ocupación general de la ESE Universitaria del Atlántico se encuentra entre el 90 % y el 92 %, mientras que el servicio de Salud Mental alcanza aproximadamente el 102 %.

La entidad continúa bajo seguimiento mientras avanzan las medidas de intervención para buscar su recuperación administrativa y financiera.