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18 ago 2026 Actualizado 23:02

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Asesinan a funcionario de la Alcaldía de Uribia cuando llegaba a su vivienda

Tras el crimen, la Policía activó un plan candado en el municipio.

Ángel Osvaldo Martínez Sabino. Foto: cortesía.

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Ángel Oswaldo Martínez Sabino, asesor jurídico de la Alcaldía Municipal de Uribia, La Guajira, fue asesinado en la tarde de este martes cuando llegaba a su vivienda, ubicada en el barrio Los Guajiros.

Los hechos ocurrieron en la Transversal 3A con diagonal 2B, donde la víctima se encontraba ingresando a su residencia a bordo de un vehículo. En ese momento, fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Martínez Sabino fue trasladado de inmediato al Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pero ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Tras el crimen, la Policía Nacional activó un plan candado en el municipio con el propósito de ubicar y capturar a los responsables del homicidio. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias y los móviles de este hecho violento.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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