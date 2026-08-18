Abren convocatoria para operadores de Ingreso Mínimo Garantizado: Conozca la fecha límite

Convocatoria operadores postales de pago, consulte como participar. - Fotos Getty Images y Secretaría Distrital de Integración Social.

La Secretaría Distrital de Integración Social anunció este nuevo proceso que tiene como finalidad contar con una operación que permita entregar las transferencias monetarias del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en las 20 localidades de Bogotá.

Los operadores postales de pago serán los encargados de entregar el IMG usando los siguientes servicios:

Redes de oficinas

Ventanillas de atención

Canales propios

Corresponsales o aliados

Los anteriores medios deberán incluir el reporte de la información y la conciliación de los recursos entregados, de acuerdo a las condiciones establecidas en el sistema SECOP II.

¿Qué son los operadores postales de pago?

Son empresas autorizadas legalmente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para efectuar giros nacionales o internacionales, al igual que entregar sumas de dinero a personas naturales o jurídicas, teniendo dos modalidades de entrega: en físico o por vía electrónica.

Los operadores postales de pago interesados en la convocatoria tendrán que realizar su inscripción mediante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II).

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Consulte la nueva convocatoria para operadores postales de pago en el marco del Ingreso Mínimo Garantizado. - Foto Secretaría Distrital de Integración Social Ampliar Consulte la nueva convocatoria para operadores postales de pago en el marco del Ingreso Mínimo Garantizado. - Foto Secretaría Distrital de Integración Social Cerrar

¿Qué es el sistema SECOP II?

Según la Agencia de Contratación Pública Nacional, el SECOP II funciona como una plataforma transaccional para gestionar en línea todos los procesos de contratación, con cuentas para entidades y proveedores; y vista pública para cualquier tercero interesado en hacer seguimiento a la contratación pública.

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¿Cuál es la fecha límite para la convocatoria?

Los Operadores Postales de Pago interesados podrán postular sus ofertas hasta el 1 de septiembre de 2026, a las 9:00 a. m.

podrán postular sus ofertas hasta el 1 de septiembre de 2026, a las 9:00 a. m. El cronograma estipulado dice que el informe de verificación y evaluación será publicado el 7 de septiembre de 2026.

de verificación y evaluación será publicado el 7 de septiembre de 2026. Finalmente, se formalizará el proceso de selección mediante un acto administrativo, cuya publicación está programada para el 17 de septiembre de 2026.

¿Cómo postularse a la convocatoria?

Las condiciones del proceso y la información para presentar las ofertas están disponibles en el portal SECOP II.

Los interesados deben buscar el número SDIS-SASI-012-2026. Que les ayudará a consultar el proceso.

La Secretaría Distrital de Integración Social menciona que esta convocatoria funciona como una buena oportunidad para sumar capacidades y contribuir desde la parte de la experiencia del operador al bienestar de los hogares y las personas que más lo necesitan en Bogotá.

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