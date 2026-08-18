Fuerza Pública reporta al menos 15 resultados tras el inicio del gobierno de De la Espriella

Desde la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, el pasado 7 de agosto, la Fuerza Pública ha reportado una serie de resultados contra las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, que incluyen la muerte en operaciones de cabecillas, capturas, sometimientos e incautaciones de armamento y explosivos en diferentes regiones del país.

Estos son los principales resultados operacionales reportados

El primer resultado se conoció el mismo 7 de agosto en Belén de los Andaquíes, Caquetá, donde murió en operación alias ‘Alexander’, segundo cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero. El 8 de agosto, en Guamal, Meta, fueron capturados tres integrantes de Comandos de Frontera, entre ellos alias ‘Boni’, segundo cabecilla de esa estructura.

El 9 de agosto, en El Tambo, Cauca, las Fuerzas Militares incautaron armamento y drones de la estructura Jaime Martínez. Ese mismo día, en Mapiripán, Meta, murieron cuatro integrantes de la Estructura 28 José María Córdoba, entre ellos alias ‘El Ruso’, cabecilla principal de la comisión Hernando Forero Mosquera.

También el 9 de agosto, en Anorí, Antioquia, murieron dos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle y fueron incautados armamento, material de guerra e intendencia. En Necoclí, tropas del Ejército capturaron a cuatro integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo.

El 11 de agosto, en Tibú, Norte de Santander, una operación contra el ELN dejó dos muertos en desarrollo de operaciones militares y permitió incautar 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas para drones. Un día después, en Jamundí, Valle del Cauca, murió en operación alias ‘Max Max’, principal explosivista de la estructura Jaime Martínez y hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.

El 13 de agosto, en El Bagre, Antioquia, murió en operación alias ‘Momo’, cabecilla de comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo, y fue incautado armamento, material de guerra e intendencia. Ese mismo día, la Armada incautó 2,3 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico sur y capturó a tres personas.

El 15 de agosto, en El Retorno, Guaviare, fueron incautados 15.347 kilogramos de permanganato de potasio, mientras que el 16 de agosto, en Mercaderes, Cauca, fue destruida una infraestructura para la producción de clorhidrato de cocaína, donde fueron incautados 1.836 kilogramos de droga, 1.535 galones de insumos líquidos y 325 kilogramos de insumos sólidos.

Ese mismo 16 de agosto, en Briceño, Antioquia, tras combates contra la Estructura 36 de las disidencias, se sometió a la justicia alias ‘La Mona’ y las tropas ubicaron una fábrica artesanal de explosivos. Allí fueron incautados tres drones, 32 artefactos explosivos, armamento, municiones y material de comunicaciones e intendencia.

En Cúcuta fueron capturados por orden judicial cuatro integrantes del frente urbano del ELN y, en Río Quito, Chocó, fueron destruidos seis dragones brasileños utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

A estos resultados se sumaron este 18 de agosto dos nuevos golpes. En Santander de Quilichao, Cauca, fue capturada por la Policía Nacional alias ‘Claudia’ o ‘La India’, señalada cabecilla de la re de finanzas del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y persona de confianza de alias ‘Iván Mordisco’. Mientras que en Condoto, Chocó, fue capturado alias ‘Darío’ o ‘Alejo’, segundo cabecilla de la subestructura Jhon Fredy Orejuela del Clan del Golfo, con más de 14 años de trayectoria dentro de esa organización.

Estos son algunos de los principales resultados reportados por la Fuerza Pública durante los primeros días del Gobierno De la Espriella, en medio de la ofensiva ordenada contra las principales estructuras armadas que delinquen en el país.