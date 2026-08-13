Así funciona el beneficio para adultos mayores TransMilenio 2026: Podría ahorrar hasta $28.400 pesos

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), junto a TransMilenio y la Secretaría de Movilidad lleva a cabo un programa de entrega de pasajes gratis para adultos mayores en 2026.

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Este beneficio se produce en el marco de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y se entrega a través de la tarjeta TuLlave personalizada, con una asignación mensual de 8 pasajes.

¿Qué adultos mayores reciben los pasajes gratis de Transmilenio en Bogotá?

La estrategia de pasajes gratis de Transmilenio cubre a los adultos mayores de 62 años, priorizando a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad.

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Para verificar si tiene acceso al beneficio, puede consultar en línea, a través del portal de la Secretaría Distrital de Integración Social, si hacen parte de la población beneficiaria de pasajes gratis o ingresando a https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#consultas

Los beneficiarios reciben hasta 8 pasajes gratis, que al valor actual de $3.550 por viaje representa hasta $28.400 pesos de ahorro al mes en transporte.

¿Cómo se activan los pasajes de Transmilenio gratis?

Los pasajes gratuitos de Transmilenio para adulto mayor se cargan mensualmente en la tarjeta TuLlave personalizada y se pueden activar de cualquier de estas formas:

Solicitando activación en la taquilla de Transmilenio .

Seleccionando la opción “Transacciones virtuales” y “Solicitar subsidio/convenio” en puntos de carga automáticos.

Tenga en cuenta que si no utiliza todos los pasajes del mes, en el siguiente solo se recargarán los necesarios para completar la cantidad asignada a la persona beneficiaria.