Festival Villa del Cine: nuevas fechas para el encuentro tras incendio forestal

La edición número 12 del Festival Villa del Cine, evento que se realiza hace más de una década en Villa de Leyva, fue cancelado provisionalmente cómo muestra de solidaridad con la situación que se vivió en la ciudad.

El incendio forestal en Villa de Leyva comenzó el pasado 19 de septiembre y afectó durante varios días zonas de Villa de Leyva, Chíquiza y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Este deja cerca de 1.500 hectáreas afectadas y comienza ahora la etapa de recuperación del Santuario con actividades de identificación de las áreas afectadas.

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Ante esta situación y apostando por la cultura cómo movilizador social y generador de oportunidades, se anunció que el Festival Villa del Cine tendrá lugar del 14 al 17 de octubre en Villa de Leyva. La edición “Caminos del Tiempo” está inspirada en las raíces del territorio y el calendario muisca, y propone entonces un encuentro entre el cine contemporáneo y las formas ancestrales de comprender el mundo. Ahora, el Festival suma una intención más a esa inspiración: “rendir homenaje a su emblemática montaña sagrada, a su territorio y a un pueblo que ha demostrado una vez más su fuerza y templanza. ”

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El festival contará con 68 obras que compiten en la Selección Oficial del festival en 14 categorías y 22 obras adicionales no competitivas. Los cuatro días de festival contarán con la proyección de las obras en lugares emblemáticos de Villa de Leyva, además de diferentes actividades que buscan reunir a un público diverso en torno al cine, la memoria y también, una agenda académica, que ofrecerá encuentros con directores y masterclasses.

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Con todo, Villa de Leyva será punto de encuentro para la cultura del 14 al 17 de octubre, mientras “se nos recuerda que el cine puede ser mucho más que una pantalla, puede ser un lugar para encontrarnos, recordar, escucharnos, conversar y construir juntos nuevos caminos”, afirmó Julian Díaz Velosa, director del Festival, en solidaridad con la comunidad afectada.