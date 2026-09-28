🔴 EN VIVO Cali - Águilas Doradas: Siga la transmisión y el minuto a minuto del juego por la fecha 3

El conjunto azucarero buscará quedarse dentro de los 8 primeros y mantener su racha ganadora.

Deportivo Cali recibe este domingo a Águilas Doradas, desde las 8:10 PM hora colombiana, en su estadio, en un compromiso pendiente de la tercera fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El conjunto dirigido por Rafael Dudamel llega con tres victorias consecutivas y buscará extender su buen momento ante su público.

Le puede interesar: Miguel Herrera sobre amistoso Colombia - Mexico: “Con Luis Díaz pudo ser un resultado diferente”

Los ‘Azucareros’, en buena racha

Cali viene de derrotar 0-1 a Santa Fe en El Campín, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Además, antes había conseguido triunfos frente a Cúcuta y Once Caldas, por lo que buscará cerrar una semana positiva con una nueva victoria.

Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Cali y Águilas Doradas

Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre el Cali Vs Águilas Doradas.