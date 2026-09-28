🔴 EN VIVO Cali - Águilas Doradas: Siga la transmisión y el minuto a minuto del juego por la fecha 3
El conjunto azucarero buscará quedarse dentro de los 8 primeros y mantener su racha ganadora.
Deportivo Cali recibe este domingo a Águilas Doradas, desde las 8:10 PM hora colombiana, en su estadio, en un compromiso pendiente de la tercera fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El conjunto dirigido por Rafael Dudamel llega con tres victorias consecutivas y buscará extender su buen momento ante su público.
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Los ‘Azucareros’, en buena racha
Cali viene de derrotar 0-1 a Santa Fe en El Campín, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Además, antes había conseguido triunfos frente a Cúcuta y Once Caldas, por lo que buscará cerrar una semana positiva con una nueva victoria.
Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Cali y Águilas Doradas
Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre el Cali Vs Águilas Doradas.
Gooooool del Cali
Anota Eduard Bello
Juego detenido
Choque de cabezas entre 2 jugadores, Frank Lozano es retirado en camilla
Gol anulado
Posición irregular de Reynoso
Amarilla en Cali
Amonestación para Fabián Viafara
Inicia el partido
Moverá el balón el Cali
11 inicial del Cali
11 Inicial de Águilas
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Cali Vs Águilas Doradas