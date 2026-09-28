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28 sep 2026 Actualizado 01:38

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Liga Colombiana
Deportivo CaliDEP
 1
Eduard Bello 19'
Deportivo Cali
Rionegro ÁguilasRIO
 0
Rionegro Águilas
26'
1ª parte

🔴 EN VIVO Cali - Águilas Doradas: Siga la transmisión y el minuto a minuto del juego por la fecha 3

El conjunto azucarero buscará quedarse dentro de los 8 primeros y mantener su racha ganadora.

Deportivo Cali recibe este domingo a Águilas Doradas, desde las 8:10 PM hora colombiana, en su estadio, en un compromiso pendiente de la tercera fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El conjunto dirigido por Rafael Dudamel llega con tres victorias consecutivas y buscará extender su buen momento ante su público.

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Los ‘Azucareros’, en buena racha

Cali viene de derrotar 0-1 a Santa Fe en El Campín, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Además, antes había conseguido triunfos frente a Cúcuta y Once Caldas, por lo que buscará cerrar una semana positiva con una nueva victoria.

Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Cali y Águilas Doradas

Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre el Cali Vs Águilas Doradas.

Hay nuevos mensajes
19´

Gooooool del Cali

Anota Eduard Bello

16´

Juego detenido

Choque de cabezas entre 2 jugadores, Frank Lozano es retirado en camilla

Gol anulado

Posición irregular de Reynoso 

Amarilla en Cali

Amonestación para Fabián Viafara

Inicia el partido

Moverá el balón el Cali 

11 inicial del Cali

11 Inicial de Águilas

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Cali Vs Águilas Doradas

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