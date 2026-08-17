Deportes Tolima vs Independiente del Valle en la Copa Libertadores: Fecha y hora del partido (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Este 18 de agosto, el Deportes Tolima se medirá ante Independiente del Valle por el partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué a las 7:30 PM hora colombiana. Los dirigidos por Sebastián Oliveros buscarán sacar ventaja con su localía en el primer partido de la llave.

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¿Cómo viene el Tolima?

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó varias zonas del país, los Pijaos y demás equipos de La Liga Colombiana llegan a las competiciones internacionales sin mucho ritmo tras la pausa de la jornada declarada por la DIMAYOR.

El último partido jugado por el Tolima fue por la jornada 4 de la Liga Colombiana 2026-ll frente a Internacional de Bogotá, partido que finalizó en 2-1 sobre el conjunto capitalino con los tantos de Adrián Parra y Ever Valencia. El conjunto Vinotinto se encuentra en la tercera casilla del campeonato con 9 puntos, por debajo del Deportivo Independiente Medellín y el líder invicto América de Cali.

Los colombianos llegan a los octavos de final tras pasar segundos en el grupo B de la Libertadores con 8 puntos en la tabla, clasificando por diferencia de gol contra Nacional de Uruguay.

Independiente del Valle, líder del grupo H

Los ecuatorianos pasaron primeros del grupo registrando 13 puntos y +5 goles a favor sobre Rosario Central (ARG), UCV (VEN) y Libertad (PAR).

Independiente del Valle es líder de la Liga Ecuatoriana acumulando 64 puntos en 25 fechas y +37 goles a favor.

Deportes Tolima vs Independiente del Valle:

Fecha: 18 de agosto

Hora: 7:30PM

Lugar: Estadio Manuel Murillo Toro