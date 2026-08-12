Jefry Zapata sobre el regreso de la Liga: “Cómo pensar en fútbol si hay personas bajo los escombros”

Colombia sigue enfrentando las devastadoras consecuencias que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, que sacudió gran parte del país. En medio de la coyuntura de emergencia, la Dimayor, anunció la reanudación de los torneos del fútbol profesional colombiano, una decisión que ha generado opiniones divididas.

Una de las voces que ha rechazado el pronto retorno de las competiciones de Liga y Copa, fue el jugador del Once Caldas, Jefry Zapata que habló en el Vbar de Caracol Radio y As Colombia y reflexionó sobre la situación que enfrentar el país y la decisión de volver a jugar.

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Jefry Zapata envía mensaje sobre el retorno de la competencia

Jefry Zapata, jugador del Once Caldas, afirmó que en estos momentos no puede pensar en fútbol sino únicamente en ayudar a las víctimas del terremoto: “Yo la verdad en estos momentos estoy pensando en ayudar. Siento que la cabeza no está en estos momentos en el fútbol, siento que más en ayudar a esas personas que están afectadas, porque hay personas que se quedaron sin hogar”.

El jugador, aprovechó para recordar las declaraciones de Hernán Darío Herrera, técnico del cuadro ‘Blanco, Blanco’: “Como lo decía el Profe, nosotros cómo vamos a estar pensando en fútbol sí hay personas que están debajo de un escombro, siento que si deberían dar una espera que se acomode más la situación”.

Igualmente, habló sobre la decisión de la Dimayor de retomar las competencias el próximo viernes y afirmó que deberían dar una espera de al menos dos semanas: “Yo siento que deberían dar así sea 15 días, porque dejar de entrenar dos, tres, cuatro días sería afectar el acondicionamiento físico con el que venía, siento que sería muy buena la para, para que el equipo vuelva a acomodarse y sacarse tantas cosas de la cabeza”.

Finalmente, aseguró que junto con compañeros del equipo están recolectando ayudas para los damnificados: “Mi compañero Patiño y yo estamos haciendo en estos momentos una recolecta de mercado para las personas que necesitan ayuda”.

Partidos Once Caldas

Si bien la Dimayor anunció que en las ciudades más afectadas como Pereira, Manizales y Cali, no se programarían partidos de la fecha cinco, el equipo de Manizales sí deberá jugar el próximo martes 18 de agosto, por el juego de ida de la Copa Colombia, cuando visitarán a Alianza.