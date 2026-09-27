DT campeón con el Cali de la Liga femenina: “Es momento de acabar con tanta mediocridad”

Jhon Alber Ortiz, técnico campeón de la Liga femenina con el Deportivo Cali, dialogó con El VBar Caracol. Ortiz, campeón las cuatro veces del campeonato con las vallecaucanas, habló de la obligación que tiene el fútbol femenino en mejorar su mentalidad y de un posible llamado a la Selección Colombia femenina, entre otras cosas.

Balance de la final

“Más o menos como la esperábamos, un Santa Fe más incisivo, aunque yo creo que la jugada del primer gol de ellas, viene de un buen remate de Zamorano que no lo esperábamos, nos despierta, pero nos pone en alerta. Es lo bueno, que nos lleva al límite y nos exigió”.

¿Qué mensaje les dejó Dudamel y Benedetti?

“Yo había hablado con el profe unos minutos antes. La felicitación normal, que se divirtieran mucho, después les dijo que no las distrajera nada, que ni siquiera las propias familias, que ese momento es de estar enfocadas. Puso el ejemplo de cuando lo ganamos en el 2021 e hicimos ese doblete, que el jugador en medio de su ansiedad y su nerviosismo busca salidas, habla con sus familias y entra más presión de querer ganar, ese mensaje caló bastante. Lo de Nico Benedetti también fue muy bueno, contando un poco de experiencia y lo que se vive en esos momentos. Todo esto cala y sirve, porque hace ver que el equipo masculino está muy entregado con nosotros”.

¿Cómo manejar un grupo de mujeres?

“A mí me lo han dicho muchas veces, no puedo con una en la casa y me meto con 30, así es muy difícil, mentiras, con todo respeto. Un tema clave es el emocional, nada más para la ropa, la mujer por querer hacer las cosas bien siempre busca la perfección. Así lo vivimos a diario, son muy emocionales, muy viscerales, diferentes tipos de personalidad, temperamento. Todo pasó por el tema mental, eso se fue fortaleciendo a medida que avanzamos en Liga. La base del año anterior venía fortalenciéndose después de la final de la Copa Libertadores”.

¿En qué debe mejorar el fútbol femenino del país?

“Ya es momento de nosotros, desde lo mental, acabar con tanta mediocridad, acabar con el ‘sí se pudo’, ‘es un buen torneo, para el próximo’. Tenemos que empezar a pensar en grande, si nos vamos a enfrentar a un Brasil o Estados Unidos, ya la gente debe acabar con eso, hasta por redes no ha empezado el partido y ya te están matando. Desde Federación y Dimayor, más allá de uno desconocer cómo se maneja todo y cómo lo hará el profe Marsiglia, yo diría que es el espacio y el tiempo. Hay torneos en diciembre y concentraciones en octubre, noviembre, dos meses antes, que a mí no me parece, el profe tiene hasta Brasil 2027, así que tiene bastante tiempo y todas esas fechas FIFA. Ese espacio tienen que abrirselo para que él conozca a sus jugadoras, pueda implementar todo y a estas jugadoras no se les puede negar nada y no hablo solo de lo económico, todo ese espacio, ese cubrimiento que tiene el masculino, así tiene que ser en el femenino, hacerlas sentir importantes, valiosas, porque así lo son. Depende mucho del trabajo, pero también de esa parte mental, tienen que ir arropándolas desde mucho antes para que hagan una buena presentación”.

Análisis del grupo en Copa Libertadores

“Ese grupo lo tuvimos el año anterior, fuerte y muy competitivo, yo diría que es muy bueno para todos. En ese orden de ideas, lo que van a hacer Uruguay y el equipo paraguayo, serán de mucho temperamento y mucho roce, la U de Chile es mucho más fútbol, un equipo que juega bien a la pelota. Nosotros llegando con ese renombre y en esas instancias, no debemos llegar relajados por ser campeón y cabezas de grupo, sino que tenemos que demostrarlo, tenemos que salir a ganar el grupo, lo que nos va a dar opciones de terminar mejor. Es un grupo muy fuerte, pero con el título que tenemos y venir de ser subcampeones de Copa Libertadores, los equipos nos van a referenciar y nos van a querer ganar”.

¿La final debió jugarse el domingo?

“Puede ser, las otras Ligas femeninas ninguna paró, todas siguieron compitiendo (durante el Mundial), la única que paró fue la nuestra. Eso creo que bloqueó refuerzos para los equipos de Libertadores, los tiempos no alcanzaron. Tampoco podemos olvidar la catastrofe que sufrió nuestra ciudad y eso retrasó también el torneo. Tengo entendido que dieron una semana más para enviar la famosa lista de buena fe. Todo eso llevó a que esos tiempos limitaran mucho”.

¿No lo han llamado a la Selección Colombia?

“En su momento, el tiempo de Dios es perfecto. El ganador se acostumbra a eso, a ganar, como también se acostumbra uno a perder. Uno se prepara, uno sueña con eso, no lo voy a negar, sueña uno con el llamado en cualquier momento. Pero yo lo he dicho, en el tiempo de Dios y que no tengan que mover a alguien para que entre uno”.

¿Cómo se trabaja a las porteras en Colombia?

“En esa posición es muy difícil y no solo aquí, a nivel de Sudamérica. Es complejo y difícil, lo digo más por el gusto, la que se mete de portera es porque le ha gustado o nació de un rebote, no fue la portera ese día, se metió a tapar y quedó de rebote. Nosotros estamos limitados, todo esa implementación de máquinas que uno ve, ahora han salido unas luces que son de tocar, van a la parte cognitiva. Acá carecemos de todo eso, esa ayuda didactica que podría sumar mucho. Los clubes invierten poco, se limitan los entrenadores de portero y trabajan mucho con las fortalezas que tienen las jugadoras y tratar de formarlas”.