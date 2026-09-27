Miguel Herrera sobre amistoso Colombia - Mexico: “Con Luis Díaz pudo ser un resultado diferente”

Miguel ‘El Piojo’ Herrera, reconocido director técnico mexicano, habló en el VBar Caracol sobre el empate 1-1 entre México y Colombia en compromiso amistoso, destacando el rendimiento de ambos equipos.

El entrenador consideró que México tuvo un mejor desempeño en el último tercio de la cancha, especialmente en la toma de decisiones, aunque reconoció las oportunidades que generó la Tricolor al aprovechar los espacios.

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Herrera señaló que el planteamiento ofensivo del conjunto mexicano permitió que Colombia encontrara espacios para atacar al contragolpe. El técnico resaltó la velocidad de los jugadores colombianos y advirtió que este aspecto deberá ser trabajado por el cuerpo técnico de México para evitar sufrir en próximos partidos.

Luis Díaz, una ausencia importante

Consultado sobre si el partido habría sido diferente con jugadores como Camilo Vargas y Luis Díaz, Herrera puso especial énfasis en el atacante del Bayern Múnich.

“Sobre todo Luis Díaz, que es un jugador muy determinante”, aseguró el mexicano, quien consideró que su capacidad para desequilibrar y definir puede modificar el desarrollo de un partido.

Aunque consideró que México tuvo un mejor desempeño, Herrera reconoció que Colombia lo sorprendió por su velocidad y la tranquilidad con la que aprovechó los espacios.

“Un tipo tan contundente y tan desequilibrante como es Luis puede cambiarte el rumbo del partido”, afirmó Herrera, quien también destacó las condiciones mostradas por los jugadores de la Tricolor durante el empate.