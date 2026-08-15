Gerente del Once Caldas: “La vida tendrá que volver a la normalidad y nosotros a la competencia”

Felipe Trujillo, gerente deportivo del Once Caldas, contó, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, que el plantel de jugadores regresó este sábado a los entrenamientos, dispuestos a retornar a la competencia deportiva cuando la Dimayor así lo disponga.

¿Cómo está el club?

“Estoy en este momento en el Coliseo Menor de la ciudad de Manizales, ahí pueden ver lo que se está viviendo, la comunidad manizaleña volcada para apoyar con ayudas y donaciones a los damnificados de la ciudad. Desde el mismo lunes, momento en que se presentó el terremoto, Once Caldas se volcó a apoyar a su comunidad interna, pero con la plena convicción que una vez soportáramos a nuestros funcionarios, la comunidad nos iba a necesitar. Cuando el equipo profesional masculino y femenino llegaron a Manizales, inmediatamente se pusieron a disposición de la ciudad, nosotros nos olvidamos del fútbol, paramos los entrenamientos, y una vez ellos validaron que sus familias estuvieran en buen estado, salieron a las calles a ayudar, a recoger escombros, a ayudar a través de sus redes sociales para que llegaran más donaciones, fueron a diferentes lugares de la ciudad, a veredas de Caldas, a municipios cercanos, fueron a apoyar. Desde ese momento no hemos parado, en este momento estoy con el profesor Hernán Darío Herrera, con todo su cuerpo técnico, algunas jugadores del plantel profesional”.

¿Qué opinan del regreso del fútbol colombiano?

“Hay muchos temas a tener en cuenta. Somos respetuosos de las decisiones que las autoridades del fútbol colombiano vayan a tomar el día de la Asamblea extraordinaria, los presidentes sabrán definir la mejor decisión. Inicialmente, el pronunciamiento de nuestro director técnico (Hernán Darío Herrera) fue respaldado por el club, ni el cuerpo técnico ni los jugadores estaban en condiciones mentales y emocionales para haber reanudado esta semana que terminó el fútbol colombiano. Agradecemos a la Dimayor haber tomado la decisión de aplazar esa fecha que debía haber empezado ayer y estaremos esperando cuál es la decisión que se toma para reanudar. Nosotros el día martes, miércoles y jueves, le dimos la libertad a los jugadores para que se volcaran a ayudar a la comunidad. El día de hoy ya se hizo la primera sesión de entrenamiento en el estadio Palogrande, una sesión absolutamente emotiva, porque inició entendiendo cómo estaba cada uno de ellos, cómo estaban sus familias, cuál es el sufrimiento interno y cómo, desde esta situación, se despertó una generosidad inmensa en el Once Caldas y cómo desde esta situación se despertó una generosidad inmensa en el Once Caldas, y desde ahí se ha contagiado a la ciudad de Manizales. Después ya empezaron a hacer trabajos recreativos, físicos, técnicos para empezar a ponernos a punto. Sí o sí, la vida tendrá que volver a la normalidad y nosotros a la competencia. Esa es la posición del Once Caldas”.

¿Cómo está el estadio Palogrande?

“Hay algo importante para informar y es que el Once Caldas tiene un contrato de comodato con la Alcaldía de Manizales, a través de su Fundación, para el uso de las instalaciones, por lo tanto, la coordinación entre el club y la Alcaldía ha sido permanente, además de las especificaciones especiales que ha hecho la Alcaldía. Nosotros como club también hicimos validaciones con expertos estructurales que nos dan parte de tranquilidad que el sufrimiento que tuvo el estadio Palogrande es de fachada, no hay temas que puedan poner en riesgo un colapso del escenario. La última palabra la tendrán las autoridades de Manizales, ellos dirán cuando se pueda volver al fútbol en la ciudad, somos respetuosos”.

¿El equipo está listo para competir?

“La afectación es natural, si bien el equipo profesional masculino en el momento del terremoto estaba en la ciudad de Montería y no vivió en carne propia lo que se vivió en la ciudad de Manizales, es muy delicado que sus esposas e hijos y demás familiares estaban incluso solos, puede llegar a ser incluso más delicado. La afectación emocional es algo que estamos tratando en estos momentos en el Once Caldas, ese acompañamiento a los jugadores y sus familias, para poder reestablecer la tranquilidad mental de nuestros jugadores y poder, poco a poco, poder volver a pensar en fútbol. El liderazgo que han tenido nuestros jugadores y el cuerpo técnico ha sido importante. Una acción liderada por los capitanes del equipo fue una colecta interna de recursos para ayudar a los miembros de la familia Once Caldas que perdieron sus casas total o parcialmente, se hizo una colecta de casi 40 millones de pesos, con ese primer dinero ayudamos a la comunidad del Once Caldas. Después nos volcamos a las calles y hoy creo que el grupo, consciente que nuestro trabajo es el fútbol, entiende que vamos a seguir ayudando en el tiempo a nuestra gente, pero tenemos que empezar a pensar que prepararnos para el fútbol también es ayudar al país, es una dicotomía difícil, pero es una realidad que tenemos que asumir”.

¿El equipo necesita unos días más para reacomodarse?

“Esto no va a quedar en el olvido en siete o 15 días, las afectaciones van a seguir. Nosotros somos profesionales del fútbol y tendremos que entenderlo, desde ese trabajo psicológico desde la reactivación físico-atlética, y tendremos que volver, el cuándo, el cómo y el dónde, lo definirán los presidentes el día de la Asamblea Extraordinaria”.

¿Qué necesitan en Manizales?

“Recibimos un llamado de la Alcaldía donde están pidiendo útiles de aseo, están pidiendo granos, frijol, lentejas, garbanzo, pasta también y mucha hidratación, agua. Ese es el llamado para que sigamos ayudando”.