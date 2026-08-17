“Lo único que puede aportar hoy el fútbol es que los clubes donen la taquilla”: Rodrigo Contreras

El fútbol colombiano sigue movilizándose por las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó miles de damnificados. Equipos como Santa Fe, Nacional, Once Caldas y Millonarios han liderado iniciativas para recaudar ayudas para las víctimas de la emergencia.

Millonarios organizó una jornada de donación este lunes 17 de agosto; allí, el jugador argentino Cristian Pinzón habló con Rodrigo Contreras sobre el regreso de la Liga Colombiana y lo que esto implica para el país en medio de la emergencia que se vive.

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Rodrigo Contreras sobre el regreso de la Liga Colombiana

Luego del aplazamiento de la fecha 5 a causa del terremoto, y de acuerdo con la última comunicación oficial de la DIMAYOR, la Liga Colombiana regresa este miércoles 19 de agosto, con partidos de la fecha 2 y 4, mientras que la fecha 6 comenzará el viernes 21.

Sobre la reanudación del torneo, Contreras aseguró que “Yo creo que hoy en día el deporte tiene que estar en un segundo plano. Hoy en día no hay cabeza para pensar en un partido de fútbol cuando todavía hay rescatistas sacando gente de los escombros, buscando gente que está desaparecida”.

Igualmente, aseguró que en este momento que está viviendo el país, el fútbol y los clubes lo único que pueden aportar es la ayuda con la recaudación de insumos y la donación de las taquillas. “Creo que el fútbol lo único que puede aportar hoy es que los equipos puedan recaudar más cosas para donar o que los clubes donen la taquilla”.

Finalmente, el jugador argentino agradeció a todas las personas que se acercaron al centro de acopio establecido por Millonarios: “Agradecerle a la gente que vino a aportar su grano de arena; la verdad es que están trayendo muchísimas cosas. Es importante ayudar a la gente que hoy lo está necesitando, así que fue una movida que salió de todos los jugadores, del club, y eso está bueno para poder ayudar; sabíamos que la gente iba a aportar, iba a venir, estamos muy contentos y muy agradecidos”.

Enrique Camacho se pronunció

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, destacó la labor de los jugadores del conjunto Embajador y los hinchas del equipo en este momento de solidaridad.

“Todo este esfuerzo es mínimo con relación a las necesidades que existen, pero estamos trabajando de la mejor forma posible desde diferentes frentes para tratar de ayudar a todos los damnificados de este terremoto”, señaló el presidente del club en el centro de acopio en la ciudad de Bogotá.

El máximo dirigente del equipo resaltó el ánimo y la solidaridad de los hinchas: “Realmente Millonarios convoca a una cantidad de gente, pero tanto el entusiasmo como la gente trayendo cosas, alimentos, mercancías me ha parecido un gesto muy bonito y demuestra que en las dificultades somos realmente solidarios”.

Respecto a la reanudación del fútbol profesional colombiano la próxima semana, Camacho explica que “Yo creo que todas las cosas, de una manera u otra, tienen que continuar. Me parece que el receso fue importante haberlo hecho, porque había que tener la cabeza concentrada en este tipo de aspectos, y yo creo que lo más importante es no olvidar y que la ayuda tiene que continuar también con lo que se refiere a la reconstrucción”.

Próximos partidos de Millonarios

Millonarios regresará a la acción en la Liga Colombiana el próximo sábado 22 de agosto, en el partido válido por la fecha seis, visitando a Águilas Doradas; juego programado para las 2:00 p.m.

Hasta el momento, Millonarios es octavo en la tabla de posiciones con seis puntos y una diferencia de gol de +2.