Colombianos brillan en el exterior: Jorge Carrascal, Sebastián Villa entre otros

Durante la última semana en el fútbol internacional, jugadores colombianos destacaron con sus equipos alrededor del mundo. Jugadores como Yairo Moreno, Sebastián Villa y Jorge Carrascal aparecen en la lista de los mejores colombianos en el exterior de la semana según el portal de Sofascore.

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¿Quiénes fueron los jugadores destacados?

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Yairo Moreno (Marathon) - 9.1: El colombiano marcó el segundo tanto en la visita del Marathon frente a Antigua en la liga de Honduras, partido que finalizó 0-3. Yoshan Valois (Lanus) - 8.9: El delantero entró en el minuto 65´y finalizó el encuentro con dos tantos y una asistencia en la victoria 3-0 frente a Talleres. Javier Ortiz (Resovia Rzeszów) - 8.8: El atacante nacido en Cúcuta anotó un doblete en el empate de Resovia Rzeszów 2-2 contra GKS Tychy. Sebastián Villa (Boca Jr.) - 8.7: El colombiano participó en la remontada del conjunto Xeneize con dos asistencias frente a Recoleta. Jorge Carrascal (Flamengo) - 8.6: El jugador de la Selección Colombia participó en la goleada frente a Mirassol 5-1, aportando un gol, dos asistencias e iniciando dos jugadas de gol. Andrés Salazar (Ryga FC) - 8.5: El defensor entregó la asistencia en el tanto del empate 1-1 contra el Győr por la clasificación en la UEFA Conference League. Daniel Arcila (Club León) - 8.3: El mediocampista aportó dos goles en el partido frente al Inter de Miami en la Leagues Cup. Edwin Banguera (İmişli) - 8.1: El defensor fue el mejor jugador del partido en el empate 0-0 frente al Araz Naxçıvan en la liga de Azerbaiyán. Brayan Carabalí (Beitar Jerusalem) - 8.0: El defensor central fue el mejor jugador del partido en la eliminación frente a Austria Wien por la Conference League. Samuel Orejuela (Rayo Zuliano) - 8.0: El zaguero del conjunto venezolano entregó una asistencia en la victoria del Rayo sobre Estudiantes de Merida.

En las últimas horas, Jhon Jader Durán también destacó en la victoria del Benfica 7-0 sobre Casa Pia AC aportando el último tanto del encuentro.