Colombianos brillan en el exterior: Jorge Carrascal, Sebastián Villa entre otros
Durante la última jornada, varios colombianos destacaron con su participación en sus equipos.
Durante la última semana en el fútbol internacional, jugadores colombianos destacaron con sus equipos alrededor del mundo. Jugadores como Yairo Moreno, Sebastián Villa y Jorge Carrascal aparecen en la lista de los mejores colombianos en el exterior de la semana según el portal de Sofascore.
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¿Quiénes fueron los jugadores destacados?
- Yairo Moreno (Marathon) - 9.1: El colombiano marcó el segundo tanto en la visita del Marathon frente a Antigua en la liga de Honduras, partido que finalizó 0-3.
- Yoshan Valois (Lanus) - 8.9: El delantero entró en el minuto 65´y finalizó el encuentro con dos tantos y una asistencia en la victoria 3-0 frente a Talleres.
- Javier Ortiz (Resovia Rzeszów) - 8.8: El atacante nacido en Cúcuta anotó un doblete en el empate de Resovia Rzeszów 2-2 contra GKS Tychy.
- Sebastián Villa (Boca Jr.) - 8.7: El colombiano participó en la remontada del conjunto Xeneize con dos asistencias frente a Recoleta.
- Jorge Carrascal (Flamengo) - 8.6: El jugador de la Selección Colombia participó en la goleada frente a Mirassol 5-1, aportando un gol, dos asistencias e iniciando dos jugadas de gol.
- Andrés Salazar (Ryga FC) - 8.5: El defensor entregó la asistencia en el tanto del empate 1-1 contra el Győr por la clasificación en la UEFA Conference League.
- Daniel Arcila (Club León) - 8.3: El mediocampista aportó dos goles en el partido frente al Inter de Miami en la Leagues Cup.
- Edwin Banguera (İmişli) - 8.1: El defensor fue el mejor jugador del partido en el empate 0-0 frente al Araz Naxçıvan en la liga de Azerbaiyán.
- Brayan Carabalí (Beitar Jerusalem) - 8.0: El defensor central fue el mejor jugador del partido en la eliminación frente a Austria Wien por la Conference League.
- Samuel Orejuela (Rayo Zuliano) - 8.0: El zaguero del conjunto venezolano entregó una asistencia en la victoria del Rayo sobre Estudiantes de Merida.
En las últimas horas, Jhon Jader Durán también destacó en la victoria del Benfica 7-0 sobre Casa Pia AC aportando el último tanto del encuentro.