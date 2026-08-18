Santa Fe vs. River por octavos de final de Copa Sudamericana: Fecha y cómo seguir el partido EN VIVO

Independiente Santa Fe sigue preparándose para recibir en Bogotá a River Plate de Argentina por los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana. El partido estaba programado en un principio para el pasado miércoles 12 de agosto, pero debió ser reprogramado debido al terremoto que sacudió al país.

El equipo ‘Cardenal’ llega luego de una pausa en sus actividades debido al aplazamiento de los partidos de la Liga Colombiana. Su último partido fue frente a Boyacá Chicó el pasado 8 de agosto, donde sumó su primera victoria, con un marcador de 2-0.

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Así llega Santa Fe y River al partido por Copa Sudamericana

Santa Fe llega tras una pausa en sus competencias, debido al aplazamiento de la Liga Colombiana por parte de la Dimayor. En el último partido contra Boyacá Chicó, el equipo sufrió una baja importante para la serie de Sudamericana; su arquero titular Andrés Mosquera Marmolejo tuvo que ser sustituido por un desgarro, que fue confirmado por su equipo.

Igualmente, Pablo Repetto confirmó en el VBAR Caracol que el conjunto capitalino no podría contar con Emerson Rivaldo, su más reciente fichaje, pues no alcanzó a ser inscrito para la competición; tampoco está disponible Víctor Andrés Moreno, quien sigue lesionado.

Santa Fe buscará aprovechar la altura para sacar una ventaja al conjunto Millonario, que no llega en su mejor momento, que solo suma una victoria de los cinco partidos disputados por la Liga Argentina, y se dio en su último juego contra Argentinos Juniors.

El entrenador de River, Eduardo Coudet, también se refirió al compromiso y habló del planteamiento que utilizará para este juego: “Tenía cinco nada más para anotar. Son muchos cambios y hemos intentado jugar con el momento. Si va puntualmente a la de Lucas y Rafa, era simplemente por eso y tenía que decidir que uno de los dos jugara el torneo y el otro la Copa, y que llegaran ambos frescos a los dos partidos”.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Santa Fe y River Plate?

Santa Fe recibirá a River Plate de Argentina el miércoles 19 de agosto, a partir de las 7:30 p.m., en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

Podrá seguir el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana a través de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.