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17 ago 2026 Actualizado 21:25

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Fútbol

Jhon Durán fue figura en la goleada del Benfica al Casa Pia: Vea el golazo del colombiano

Benfica, equipo de los colombianos Richard Ríos y Jhon Durán, sumó su primer triunfo en el arranque de la Primeira Liga.

Jhon Durán Benfica - Getty Images

Jhon Durán Benfica - Getty Images / Gualter Fatia

Jhon Durán Benfica - Getty Images
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Jhon Durán sigue demostrando su buen nivel con Benfica en el arranque de la Primeira Liga de Portugal. El colombiano anotó el séptimo tanto, en la victoria de su equipo 7-0 frente a Casa Pia en la segunda jornada de la liga, consiguiendo la primera victoria de la temporada.

El delantero colombiano comenzó el partido en la banca de suplentes e ingresó en el segundo tiempo, en el minuto 58′, cuando el juego ya iba 6-0, y tan solo tres minutos después de ingresar marcó el séptimo de su equipo.

Anamaria Rodríguez

Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...

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