Jhon Durán fue figura en la goleada del Benfica al Casa Pia: Vea el golazo del colombiano
Benfica, equipo de los colombianos Richard Ríos y Jhon Durán, sumó su primer triunfo en el arranque de la Primeira Liga.
Jhon Durán sigue demostrando su buen nivel con Benfica en el arranque de la Primeira Liga de Portugal. El colombiano anotó el séptimo tanto, en la victoria de su equipo 7-0 frente a Casa Pia en la segunda jornada de la liga, consiguiendo la primera victoria de la temporada.
El delantero colombiano comenzó el partido en la banca de suplentes e ingresó en el segundo tiempo, en el minuto 58′, cuando el juego ya iba 6-0, y tan solo tres minutos después de ingresar marcó el séptimo de su equipo.
Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...