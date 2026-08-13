El Benfica de Jhon Durán y Richard Ríos enfrentará sorpresivo rival buscando la Europa League. (Photo by Mark Scates/SNS Group via Getty Images) / Mark Scates - SNS Group

El Benfica se ha clasificado a los play-offs de la Europa League, luego de vencer en la tercera ronda previa al Hearts de Escocia por un abultado marcador global de 7-2.

Durante la ida, el cuadro luso se impuso en condición de local por 6-1, día en el que Durán marcó su primer gol oficial con las Águilas. Ahora, en el partido de vuelta, ambos equipos empataron a un tanto, lo que metió a los portugueses en la ronda final.

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Rival que enfrentará Benfica en play-offs de Europa League

Consumada la clasificación de los diferentes equipos a la fase de play-offs, en UEFA se llevó a cabo el sorteo para acomodar las diferentes series. Así pues, Benfica tendrá que enfrentar al Aarhus FC de Dinamarca.

El cuadro danés viene de vencer al Lech Poznań polaco en la tanda de penales y posteriormente hizo lo propio frente al Sabah Futbol Klubu de Azerbaiyán.

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Partidos de Play-offs de la Europa League

Sint-Truiden (BEL) - Omonia (CYP)

Estrella Roja (SRB) - Viktoria Plzeň (CZE)

Trabzonspor (TUR) - Ferencváros (HUN)

Universitatea Craiova (ROU) - Ararat-Armenia (ARM)

Egnatia (ALB) - Lillestrøm (NOR)

Jagiellonia Białystok (POL) - Iberia 1999 Tiflis (GEO)

Mjällby (SWE) - Salzburgo (AUT)

Kairat Almaty (KAZ) - Anderlecht (BEL)

Lech Poznań (POL) o KÍ Klaksvík (FRO) - Thun (SUI)

Besiktas (TUR) - Kauno Zalgiris (LTU)

Benfica (POR) - Aarhus (DEN)

OFI Creta (GRE) - Maccabi Tel-Aviv (ISR).

¿Qué pasa si Benfica gana o pierde los play-offs de la Europa League?

Los partidos de ida están programados para el 20 de agosto, mientras que la vuelta se jugará el 27 de agosto. Si el benfica gana su llave, avanzará directamente a la Fase de Liga de la Europa League 2026-27; si Benfica pierde, está en la Fase de Liga de la Conference League.

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