Juventus oficializa el fichaje de Jhon Janer Lucumí

Juventus oficializó el fichaje de Jhon Janer Lucumí, defensa vallecaucano de la Selección Colombia y quien fue comprado al Bologna, también de la Serie A de Italia. El jugador firmó un contrato hasta el 30 de junio del 2030.

“Hola, Jhon Lucumí está aquí. No veo la hora de verlos y de compartir con ustedes en el estadio. Fuerza Juve”, fueron las primeras palabras de Lucumí tras ser oficializado por la Vecchia Signora.

El defensa caleño habría sido adquirido por una cifra cercana a los 20 millones de euros, de los cuales siete fueron pagados de inmediato y los otros 13 se cancelarán en bonos.

Sobre el vallecaucano, la Juve destacó en su página web: “Un jugador en la plenitud de su carrera llega a la Juventus, listo para echar una mano al equipo desde el primer momento en que comience la temporada: ¡Bienvenido, John, nos vemos en el campo!“.

Juventus será el cuarto equipo de Jhon Lucumí en su carrera deportiva y el tercero en Europa, tras haber surgido en las divisiones inferiores del Deportivo Cali (2015-2018), y haber pasado por el Genk de Bélgica (2018-2023) y el Bologna italiano (2022-2026).

A lo largo de su trayectoria, Lucumí ha sido cuatro veces campeón, en Bélgica conquistó una Liga, una Copa y una Supercopa; mientras que en Italia ganó una Copa de Italia con el Bologna.

Sus números en la última temporada

Durante la temporada 2025/2026, Jhon Janer Lucumí disputó 43 partidos entre la Serie A, la Liga de Europa, la Copa de Italia y la Supercopa de Italia. El defensa de 28 años fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia durante la pasada Copa del Mundo, disputando los cinco compromisos del certamen.