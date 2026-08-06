Jhon Durán anota su primer gol oficial con el Benfica: Vea acá su anotación en Europa League

Jhon Durán anota su primer gol oficial con el Benfica en Europa League: Video y próximos partidos(Photo by Gualter Fatia/SNS Group via Getty Images) / Gualter Fatia - SNS Group

Benfica enfrentó al Hearts de Escocia por el duelo de ida en la tercera fase clasificatoria a la Europa League y tuvo a Jhon Jader Durán como uno de los goleadores del encuentro.

El partido se disputó en el Estadio da Luz y terminó con un abultado 6-1 para los portugueses. El otro colombiano, Richard Ríos, ingresó en el 65′ por Enzo Barrenechea.

Durán ingresó desde el banco de suplentes al minuto 65′ como reemplazo de su competencia directa Pavlidis, quien había marcado de penal el 3-0 parcial. Tras una asistencia de Schjelderup, el colombiano remató de pierna izquieda al minuto 87′ y la mandó al fondo de la red, convirtiendo su primer tanto oficial con las Águilas.

Esta se convierte en la segunda anotación del colombiano con el equipo, pues anteriormente había marcado en su debut, en un amistoso de pretemporada contra Belenenses. En aquel encuentro, Durán fue suplente pero pudo marcar su primer gol al minuto 54′.

Durán ya había tenido actividad en Europa League

Es preciso recordar que en la segunda fase previa de la competición, el Benfica eliminó al St. Gallen de Suiza con un global de 6-2. En el partido de vuelta, el griego Pavlidis salió del partido con un póker de goles, complicando la titularidad de Durán.

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En aquella oportunidad, el colombiano ingresó al minuto 77’ de la segunda parte, jugando aproximadamente 20′ minutos pero no pudo anotar. Sin embargo, terminó siendo su debut en competencia oficial, tras la posibilidad de no poder disputar la Europa League. Con el de hoy, suma su segundo encuentro internacional oficial con su nuevo club.

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Posibilidades europeas para el Benfica

En cuanto a la competición internacional, si el Benfica logra mantener la amplia diferencia y superar la fase, ingresaría a la ronda de Playoffs de la Europa League, la última ronda eliminatoria antes de entrar a fase de grupos. De igual manera, si los portugueses pierden la llave, irían a la fase previa de la Conference League.