Coudet da pistas sobre su planteamiento ante Santa Fe: “La idea era que Borré jugara en Colombia”

Finalmente ganó River Plate, luego de seis derrotas consecutivas el Millonario se reencontró con el triunfo, tras superar 2-0 a Argentinos Juniors, en la que fue su primera victoria del semestre.

River se impuso en el Monumental con anotaciones de Gonzalo Montiel y de Ángel Correa, este último con un lanzamiento desde el punto penalti a los 89 minutos. El equipo de Eduardo Coudet vuelve a ganar justo antes de su visita a Santa Fe en El Campín, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Habrá cambios para el juego ante Santa Fe?

Coudet, quien lamentó lo sucedido en Colombia, explicó que la planificación inicial para este partido en Bogotá era tener como titular a Rafael Santos Borré, suplente ante Argentinos. El entrenador aclaró que ha buscado que sus dos atacantes estén con ritmo, antes de su compromiso internacional.

“Lamentablemente con lo sucedido que nadie quería en Colombia, llegaba Rafa (Santos Borré) con más ritmo, lo mismo que (Mauro) Alanbarri, no hubiese estado el miércoles, para darte una explicación de todo. Vamos a tener que armarnos con los que están. Si que Rafa venía con más ritmo y la idea era que jugara con Tigre Beltrán y que jugara en Colombia Borré. Y tenía que anotar a uno, porque estaba (Ángel) Correa, porque había llegado Thiago (Almada), (Nicolás) Otamendi y (Tobias) Andrada”, mencionó respecto a los cupos.

Al respecto, insistió: “Tenía cinco nada más para anotar. Son muchos cambios y hemos intentado jugar con el momento. Si va puntualmente a la de Lucas y Rafa, era simplemente por eso y tenía que decidir que uno de los dos jugara el torneo y el otro la Copa, y que llegaran ambos frescos a los dos partidos”.

Entretanto, sobre algunos jugadores lesionados, como Marcos Acuña y Sebastián Driussi, de cara al juego del miércoles, comentó: “Marcos (Acuña) ya se metió en las prácticas, ayer recién con nosotros y Sebas (Driussi), yo creo que le faltarán algunos días, pero van a llegar bien”.

“En realidad es muy difícil, sobre todo en el tema de la inscripción, de que había solo cinco cambios con más de 15 salidas. Tenemos que tratar de ver quiénes son los que mejor están y armarnos de la mejor manera”, añadió al respecto.

Sobre este tema, concluyó: “Vamos a ir consiguiendo ritmo a medida que van pasando los partidos. Ahora que gané, puedo volver a decir que estuvimos muy salados. Se nos han lesionado justo posiciones, hemos tenido mala suerte, hoy hemos tenido la suerte que no habíamos venido teniendo”.

¿Cuándo juegan Santa Fe y River Plate?

Santa Fe y River Plate se estarán enfrentando en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo miércoles 19 de agosto, juego que se disputará en El Campín a partir de las 7:30PM.