Video: Óscar Perea debutó en la Liga MX con gol en triunfo del América ante San Luis

Video: Óscar Perea debutó con una anotación en la goleada del América sobre San Luis por Liga MX. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

América se enfrentó al San Luis este domingo, por la fecha cuatro de la Liga Mexicana. El partido tuvo como titular a la promesa colombiana Óscar Perea, quien marcó su primer gol por Liga, anteriormente el extremo ya había marcado por Leagues Cup.

Actualmente, el atacante surgido en Atlético Nacional está cedido en el club mexicano por el Racing de Estrasburgo, equipo a donde dio el salto desde la Liga Colombiana en el año 2024. En su actual club está en condición de préstamo por un año con opción de compra.

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Este se convierte en el segundo gol del joven de 20 años con su nuevo equipo. El pasado 9 de agosto logró anotar al minuto 87′, contra el Portland en la Leagues Cup, habiendo ingresado de cambio tan solo cinco minutos antes. En cuanto a la Liga, tuvo tanto su primer partido, como su primer gol, jugó 61′ minutos y logró marcar su anotación diez minutos antes de ser reemplazado.

El jugador se destacó el año pasado a nivel de selecciones, cuando jugó el sudamericano sub-20 y anotó 2 goles en 8 partidos. Además, ese año se jugó el Mundial de la categoría en Chile. El combinado nacional se quedó con el tercer lugar y Perea marcó dos goles y aportó una asistencia en 7 partidos.

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A nivel de clubes, el colombiano ha sido menos protagonista, antes de llegar a Las Águilas, el jugador estaba cedido en el AVS Futebol, de la primera división de Portugal. En ese equipo sumó 1.258 minutos en 25 partidos y solo pudo marcar dos goles.

Club América tendrá su próximo compromiso el 21 de agosto contra Juárez, también por liga, partido donde el colombiano seguramente sea tenido en cuenta. Después de dicho encuentro, América oficiará de local durante tres partidos seguidos, uno de Leagues Cup y los otros dos por Liga.