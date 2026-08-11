Conmebol confirma nuevos horarios para partidos de Santa Fe y Tolima por Sudamericana y Libertadores

Luego del terremoto de este 10 de agosto que afectó a gran parte de Colombia, la Conmebol confirmó el aplazamiento de los partidos de octavos de final de Deportes Tolima por Libertadores y Santa Fe contra River por Copa Sudamericana, que se disputarían en territorio nacional el 11 y 12 de agosto, respectivamente.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, “en atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos: Deporte Tolima e Independiente del Valle, e Independiente Santa Fe y River Plate.

Hace algunos instantes, la Conmebol confirmó las nuevas fechas para los partidos de ida y vuelta de ambos encuentros.

Nueva fecha partido Santa Fe - River Plate

Según la publicación de la Conmebol, el partido entre Santa Fe y River, que estaba programado inicialmente para el miércoles 12 de agosto, se jugará el siguiente miércoles, 19 de agosto, a las 7:30 p.m., y se mantiene El Campín como sede, luego de los rumores sobre un posible cambio de escenario.

Por su parte, Santa Fe viajará a Argentina para el partido de vuelta que se disputará el miércoles 26 de agosto, a las 7:30 p.m., hora colombiana, en el Estadio Más Monumental, de la ciudad de Buenos Aires.

Nueva fecha Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Igualmente, la Conmebol confirmó la reprogramación de los partidos de ida y vuelta entre Deportes Tolima e Independiente del Valle. El juego de ida que estaba programado para hoy, martes 11 de agosto, en el Estadio Manuel Murrillo Toro de la ciudad de Ibagué, fue reprogramado para el martes 18 de agosto, a las 7:30 p.m.

Por su parte, el equipo de Sebastián Oliveros deberá visitar a Independiente del Valle el martes 25 de agosto, a la misma hora, en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle.