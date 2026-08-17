Boyacá envía 50 toneladas de ayuda al Chocó

Desde Quibdó, la secretaria de Integración Social de Boyacá, Luisa Rodríguez, describió como complejo el panorama que encontró en las zonas afectadas. Aseguró que la realidad de los daños supera lo que puede dimensionarse a través de fotografías y redes sociales, y señaló que hay numerosas familias que «lo perdieron todo».

Luisa Rodríguez - Secretaria de Integración Social de la Gobernación de Boyacá en Chocó Ampliar Luisa Rodríguez - Secretaria de Integración Social de la Gobernación de Boyacá en Chocó Cerrar

Rodríguez confirmó que Boyacá ya envió 50 toneladas de ayuda humanitaria al Chocó.

En un primer viaje fueron trasladadas 30 toneladas en dos camiones, mientras que otros dos vehículos llevaron posteriormente 20 toneladas adicionales, para completar el envío desde el departamento.

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La funcionaria reveló además que espera que la meta de recolección aumente de 60 a 100 toneladas, cifra que esperan incluso superar. Las nuevas ayudas serán destinadas principalmente a comunidades afectadas en Valle del Cauca y Quindío, mientras continúa la campaña de solidaridad en Boyacá.

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Rodríguez también destacó que permanece en territorio para acompañar el descargue y traslado de las donaciones hacia las zonas más afectadas. La Gobernación mantiene habilitado un punto de recolección en la Plaza de Bolívar de Tunja, donde se reciben ayudas de 8:00 de la mañana a 5:30 de la tarde.