Plan de choque para aliviar deudas de las EPS con hospitales de Boyacá fue abordado con la ministra

En octubre se buscaría una nueva reunión con el Ministerio de Salud.

Boyacá

Una reunión entre gerentes de hospitales de Boyacá y la ministra de Salud permitió revisar la situación financiera de las instituciones, las deudas de las EPS y varios proyectos de infraestructura que actualmente se encuentran en ejecución en el departamento.

El encuentro fue gestionado por el representante a la Cámara por Boyacá, Yamit Noé Hurtado, quien explicó que uno de los principales temas abordados fue el plan de choque del Gobierno Nacional para la compra de cartera de las obligaciones que las EPS tienen con los hospitales.

“Ella saca un plan de choque para compra de cartera de las deudas que tienen las EPS a los hospitales y destrabar una cantidad de atenciones y medicamentos que están pendientes para más de un millón de afiliados”, señaló.

El congresista explicó que la medida busca entregar liquidez a las instituciones para que puedan responder a sus obligaciones y recuperar la capacidad de prestar servicios.

“En este plan es llegar con liquidez, con dinero en efectivo en los bancos, a los hospitales para que ellos puedan pagar sus proveedores de medicamentos, pagar sus proveedores de insumos médicos, pagar sus servicios y poder abrirle nuevamente servicios a la gente de la Nueva EPS, a los afiliados de Coosalud”, afirmó.

Hurtado agregó que el objetivo es que los recursos permitan reactivar la cadena de atención en salud.

“Ya con flujo de plata se comienza a resolver los problemas de insumos y entrega de medicamentos, de procedimientos clínicos y de atenciones en los hospitales”, explicó.

Hospitales de Boyacá están entre los proyectos revisados

Durante la reunión también fueron analizados varios proyectos de infraestructura hospitalaria que se encuentran en ejecución en Boyacá.

Hurtado indicó que inicialmente fueron convocados los gerentes de instituciones que actualmente tienen obras en marcha, entre ellas el Hospital San Rafael de Tunja.

“En una primera etapa sentamos a los gerentes que tienen proyectos de ejecución en proceso, como este del Hospital San Rafael de Tunja, que ya lleva una torre construida y que, en su momento, pudimos dejar ese proyecto ya andando, viabilizado”, manifestó.

También se revisó la situación del Hospital de Moniquirá, donde está prevista la construcción de una nueva torre, así como las obras del Hospital de Puerto Boyacá.

“Lo mismo del Hospital de Moniquirá, que también ya está demoliendo el antiguo hospital para construir una nueva torre. También el Hospital de Puerto Boyacá, que ya termina el edificio de dos pisos; ya terminó el segundo piso y nos falta terminar el primero”, explicó.

En cuanto al Hospital Regional de Duitama, el representante señaló que se planteó la necesidad de continuar con el desarrollo de la infraestructura de alta complejidad.

“Ellos tienen interés en seguir construyendo ya sobre la torre de alta complejidad que amplió las unidades de cuidado intensivo”, indicó.

Según Hurtado, durante la reunión se revisaron de manera individual las dificultades de cada proyecto y las posibles alternativas para garantizar su continuidad.

“Tuvimos una reunión con ella, mirando cada uno de los proyectos, las dificultades, los problemas, las posibles soluciones. Están prestos a trabajar desde el Ministerio”, sostuvo.

Buscan nuevas reuniones con hospitales

El representante aseguró que esta fue apenas una primera etapa y anunció que se programarán nuevos encuentros con otros gerentes de hospitales del departamento.

“Ya comenzó un rescate a estos segundos niveles. Ya programaremos una segunda reunión con los gerentes del CRIB, con la gerente del Hospital de Chiquinquirá, que también tiene proyectos en proceso, con los gerentes de los primeros niveles”, afirmó.

Hurtado explicó que también se busca establecer una ruta de trabajo para las instituciones que presentan dificultades financieras y de prestación de servicios.

“La idea es generar una línea de trabajo para este año, que ya con la visión que se viene podamos generar trabajo para mejorar la red, mejorar los temas de servicios, que vuelvan los medicamentos a nuestros enfermos y que las citas médicas no se demoren ni los procedimientos clínicos”, señaló.

Recursos para terminar obras

Otro de los asuntos que quedó sobre la mesa es la posibilidad de conseguir recursos adicionales para los hospitales que actualmente adelantan construcciones.

“Eso es lo que estamos discutiendo con la ministra porque ahorita, obviamente, en el presupuesto ella está priorizando mucho los temas de atención hospitalaria, pero obviamente nosotros estamos mirando cómo generamos esos apoyos”, explicó.

La intención, según Hurtado, es que primero se puedan terminar las obras que ya están en marcha y posteriormente avanzar en nuevos proyectos.

“Por lo menos para los hospitales que están en construcción, poder terminar estas construcciones y seguir evaluando ya los nuevos proyectos que se vengan de otros hospitales”, manifestó.

Entre los proyectos que están pendientes mencionó los hospitales de Paya y Santa Rosa de Viterbo.

“Está pendiente el Hospital de Paya, el Hospital de Santa Rosa de Viterbo, que también ya está en buen camino. Tenemos otros hospitales que están en proyectos para mejorar la atención de nuestras personas”, dijo.

Nueva reunión se buscaría para octubre

Hurtado explicó que la discusión presupuestal en el Congreso será determinante para definir los siguientes pasos y anticipó que se buscaría una nueva reunión durante octubre.

“Esperamos que más adelante, en el mes de octubre, podamos generar una segunda reunión. Si ya no es directamente con la ministra, precisamente ya es con sus equipos, viceministro, secretario general, dirección de infraestructura”, indicó.

El representante agregó que el proceso también deberá involucrar a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS para abordar las obligaciones pendientes.

“Nos tocaría no solo con el Ministerio de Salud, sino también con la Supersalud, también con las EPS, para mirar cómo podemos manejar ya los temas y que operativamente esos dineros, este año, lleguen a las arcas de los hospitales de Boyacá”, concluyó.