Parques Nacionales ordena cierre temporal del Santuario de Fauna y Flora Iguaque

Parques Nacionales realizará una evaluación para determinar los daños y definir las acciones de recuperación del ecosistema.

Villa de Leyva

Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, debido a la emergencia generada por el incendio forestal que afectó sectores de esta área protegida.

La medida fue adoptada mediante la Resolución 450 del 24 de septiembre de 2026 y tiene como propósito facilitar las labores de atención de la emergencia y reducir los riesgos para visitantes, prestadores de servicios ecoturísticos y equipos que trabajan en la zona.

El incendio se extendió hacia sectores del Santuario ubicados en jurisdicción de Villa de Leyva y Chíquiza, donde ha sido necesario desarrollar operaciones por tierra y contar con apoyo aéreo. Según el informe técnico que sustenta la decisión, la afectación se estima entre 1.100 y 1.300 hectáreas, dentro y fuera del área protegida.

Durante el periodo de cierre estará prohibido el ingreso de visitantes y de personas que no cuenten con autorización. El acceso quedará limitado al personal y a las entidades que participan en la atención de la emergencia, las labores de manejo y recuperación, así como a quienes desarrollen actividades autorizadas relacionadas con las fuentes de agua que abastecen los acueductos de la zona.

Parques Nacionales también anunció que realizará una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales Posdesastre, EDANA, con el objetivo de establecer las necesidades de recuperación del Santuario y definir las acciones necesarias para la restauración del ecosistema.

El cierre preventivo se mantendrá hasta que las condiciones permitan garantizar un ingreso seguro de los visitantes. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la restricción y evitar el ingreso al área protegida mientras la medida permanezca vigente.