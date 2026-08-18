Dos policías boyacenses entre los secuestrados en Norte de Santander

El mayor Fredy Alexis Russi González es oriundo del municipio de Pauna, y la patrullera Erica Tatiana Monroy Hurtado de Tunja.

Boyacá

El lunes festivo 17 de agosto cuando se desplazaban en un vehículo Chevrolet Spark fueron secuestradas tres personas en la vía Cúcuta – Ocaña. En el carro se movilizaban tres funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Edinson Yesid Medina Traslaviña y Erica Tatiana Monroy Hurtado.

El mayor Fredy Alexis Russi González es oriundo del municipio de Pauna, occidente de Boyacá y la patrullera Erica Tatiana Monroy Hurtado de la ciudad de Tunja.

El ministerio de Defensa en sus redes sociales confirmó que, “toda la capacidad de la Fuerza Pública está desplegada para establecer su ubicación y garantizar su regreso sanos y salvos. Este hecho sería una retaliación por los contundentes golpes contra los grupos armados en el Catatumbo. El Estado no se intimida ni retrocede: quienes atenten contra nuestros policías enfrentarán toda la fuerza de la institucionalidad y responderán ante la justicia”.

Por su parte el presidente de la república, Abelardo de la Espriella rechazó el hecho y advirtió que sería una retaliación.

“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional. He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal. A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.

En la zona del secuestro delinque el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, estructura a la que preliminarmente se atribuye el plagio de los funcionarios.

Las autoridades adelantan las acciones de búsqueda y verificación para establecer las circunstancias del secuestro y lograr la ubicación de los tres uniformados.