Hospital de Samacá suspenderá atención a usuarios de Famisanar por incumplimiento en pagos

Samacá

La E.S.E. Hospital Santa Marta de Samacá anunció que suspenderá la atención a los usuarios afiliados a Famisanar EPS a partir del lunes 28 de septiembre de 2026, debido al incumplimiento de los compromisos de pago acordados con la institución.

Según informó el hospital, la medida estaba inicialmente prevista para el pasado 21 de septiembre, luego de que la EPS no cumpliera con los acuerdos relacionados con una cartera previamente depurada y reconocida a favor de la E.S.E.

Sin embargo, la institución decidió otorgar una semana adicional antes de aplicar la suspensión, con el propósito de proteger la continuidad de la atención de los usuarios y esperar una respuesta por parte de Famisanar. De acuerdo con el hospital, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta efectiva ni se ha concretado el cumplimiento de los compromisos de pago.

La suspensión no aplicará para todos los casos. El Hospital Santa Marta precisó que continuará garantizando la atención de urgencias vitales, la ruta materno perinatal y la población pediátrica prioritaria.

Para los demás servicios, los usuarios afiliados a Famisanar deberán comunicarse directamente con la EPS para conocer la red de prestadores asignada y las alternativas disponibles para garantizar la continuidad de sus tratamientos y atenciones.

La gerente de la E.S.E. Hospital Santa Marta de Samacá, Diana Johana Malpica, lamentó las dificultades que la decisión pueda generar para los usuarios y reiteró que la institución mantiene su compromiso con la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios de salud, así como con la sostenibilidad financiera del hospital.