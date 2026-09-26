Liquidado el incendio en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque tras siete días de emergencia

Villa de Leyva

Más de 700 personas participaron en las operaciones por tierra y aire. La emergencia dejó 1.480 hectáreas afectadas, 1.180 de ellas dentro del área protegida.

Después de siete días de emergencia, el Puesto de Mando Unificado confirmó el 100 % de control y liquidación del incendio forestal que afectó el Santuario de Fauna y Flora Iguaque y sectores de Villa de Leyva y Chíquiza.

Para enfrentar las llamas fue necesario desplegar una operación por tierra y aire en la que participaron más de 700 personas. Durante la emergencia se realizaron 335 vuelos de dron, más de 97 horas de vuelo con siete aeronaves y 1.029 descargas, que permitieron arrojar cerca de 1,6 millones de litros de agua sobre las zonas afectadas. A esto se sumaron otros 126.000 litros transportados en carrotanques.

De acuerdo con el reporte entregado desde el Puesto de Mando Unificado, el incendio dejó una afectación total de 1.480 hectáreas, de las cuales 1.180 corresponden al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, uno de los ecosistemas estratégicos del departamento.

En la atención de la emergencia participaron 171 bomberos de Boyacá, 171 policías, 150 soldados del Ejército, 105 integrantes de la Defensa Civil, 41 funcionarios de Parques Nacionales Naturales, 36 miembros de la Cruz Roja, 29 funcionarios de Corpoboyacá, 30 integrantes del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, 17 scouts, 14 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía, 14 miembros de la Fuerza Aeroespacial y 11 funcionarios de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, además de personal médico, operadores de maquinaria, periodistas, empresarios y habitantes de la zona.

La Gobernación de Boyacá reconoció a estos equipos como los “Héroes de Iguaque” y, durante un acto público, exaltó su compromiso, valentía y solidaridad durante los siete días de emergencia. El Gobierno departamental destacó especialmente el trabajo articulado entre los organismos de socorro, la Fuerza Pública, las entidades ambientales y la comunidad para proteger a la población y contener el avance de las llamas.

Con la liquidación del incendio comienza una nueva etapa. Las autoridades anunciaron que ahora concentrarán sus esfuerzos en el control de cenizas, la evaluación de las áreas afectadas y la restauración de los ecosistemas impactados por el fuego, especialmente dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.