Barriletes de Guatemala llevan 130 años de tradición indígena

Guatemala país invitado al Festival del Viento y las Cometas de Villa de Leyva

Guatemala llegó como país invitado de honor al Festival Internacional del Viento y las Cometas de Villa de Leyva con una muestra de una de sus tradiciones culturales más representativas: los barriletes gigantes.

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Villagrán aseguró que Guatemala tiene «...una tradición de 130 años de volar los cometas en dos poblaciones...», entre ellas Sumpango, donde esta expresión cultural tiene especial importancia. El diplomático señaló además que se trata de una tradición vinculada principalmente con comunidades indígenas.

El embajador explicó que los barriletes tienen una profunda dimensión espiritual. «...Recordar que Guatemala, el 50% de nosotros somos indígenas, somos de pueblos originarios indígenas, provenimos de los mayas y entonces estas costumbres tienen una riqueza cultural, espiritual...», afirmó.

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La tradición se desarrolla especialmente el 1 de noviembre, cuando las comunidades se reúnen en los cementerios y elevan los barriletes en homenaje a sus muertos. «...En Sumpango son 32 grupos los que producen barriletes...», explicó Villagrán. Para el embajador, llevar esta tradición a Villa de Leyva representa también una oportunidad para estrechar los vínculos culturales entre Colombia y Guatemala.