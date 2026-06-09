Convenio con la Policía de Tránsito en Cúcuta iniciaría después de la ley de garantías

La Alcaldía de Cúcuta avanza en la estructuración de un convenio con la Policía de Tránsito que permitiría reforzar las labores de control en las vías de la ciudad una vez finalice el periodo de ley de garantías.

Jhoan Botello, secretario de Movilidad de Cúcuta, explicó que ya se adelantan conversaciones con Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) a nivel nacional y que actualmente se realizan los análisis administrativos y presupuestales necesarios para concretar el acuerdo. “Nosotros ya emitimos la carta de intención a DITRA y vamos a tener la primera mesa de trabajo en 15 días más o menos”, indicó.

El funcionario señaló que la intención de la administración municipal es dejar listos los trámites antes de que concluya la restricción electoral. “La idea es que una vez pase la ley de garantías nosotros tengamos ya todos los procesos avanzados con DITRA e inicie el convenio con la Policía de Tránsito, que va a trabajar en conjunto con los agentes de tránsito”, afirmó.

De acuerdo con Botello, la propuesta presentada contempla una inversión cercana a los mil millones de pesos para fortalecer los operativos en la ciudad. “Lo que nosotros planificamos y tuvimos la intención de solicitarle a DITRA es una inversión de mil millones de pesos por 45 hombres agentes de tránsito”, precisó.

El secretario agregó que será DITRA la encargada de realizar los estudios de viabilidad técnica y financiera para determinar el alcance definitivo del convenio y el número de uniformados que podrían apoyar las labores de control vial en Cúcuta.

Según la administración municipal, esta iniciativa busca responder al incremento de la accidentalidad y al incumplimiento de las normas de tránsito que se viene registrando en la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial.