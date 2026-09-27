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27 sep 2026 Actualizado 19:58

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Internacional

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, renuncia a su cargo en medio de ola de protestas

El jefe de Estado serbio había anunciado su dimisión en junio de este año y su aspiración como candidato a primer ministro en unas elecciones anticipadas.

Héctor Parra

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Luego de una serie de protestas que acontecieron en Serbia desde el 2024, el presidente de ese país, Aleksandar Vucic, ha dimitido hoy 27 de septiembre, tal y como lo había anunciado a mediados de este años, poniendo fin a su segundo mandato.

Sin embargo, Vucic no se apartará del Gobierno, ya que buscaría ser candidato a primer ministro en las elecciones legislativas.

El dirigente, que hasta hoy llevaba 12 años en el poder, disolvió el Parlamento y anunció elecciones anticipadas para el 25 de octubre.

El ya expresidente, ha afrontado protestas contra la corrupción desencadenadas por el derrumbe, en noviembre de 2024, de la cubierta de la estación de tren de Novi Sad, en el norte del país, que causó la muerte de 16 personas.

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