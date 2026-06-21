Transportadores alertan riesgos por plan para flexibilizar viajes de taxis entre municipios.

Los empresarios del transporte intermunicipal expresaron su preocupación por un borrador de decreto del Gobierno Nacional que busca modificar las condiciones para la operación de taxis entre municipios vecinos.

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La discusión gira en torno a la posible eliminación de la Planilla Única de Viaje Ocasional, un requisito que actualmente regula este tipo de desplazamientos. Según el gremio, la medida podría abrir la puerta a cambios que impacten la seguridad de los pasajeros y el funcionamiento del transporte público.

José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt, señaló que permitir recorridos intermunicipales con menos controles podría aumentar los riesgos en las vías y generar mayores exigencias para los conductores.

Además, los transportadores consideran que la propuesta crearía condiciones de competencia desiguales frente a las empresas habilitadas para prestar servicio intermunicipal, las cuales deben cumplir requisitos técnicos, operativos y de supervisión establecidos por las autoridades.

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Otro de los puntos planteados por el sector es el posible impacto sobre los sistemas de transporte masivo y colectivo. Según los empresarios, una mayor participación de taxis en rutas entre municipios podría afectar la demanda de otros servicios de transporte y aumentar la congestión vehicular en algunas regiones.