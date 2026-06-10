La Superintendencia de Transporte designa nuevo gerente de la Cooperativa Velotax

Ibagué

A través de la resolución 2024 del 13 de marzo de 2026 la Superintendencia de Transportes reconoció la ineficacia de las decisiones de la Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Transportes Velotax y se adoptaron medidas en el marco del sometimiento a control entre las que está la remoción de Diego Alonso Amaya Montejo como gerente y su suplente Edwin Adán Guzmán Castro y los inhabilita por 10 años para ejercer.

Por otra parte, esta resolución designó a Pedro Martín Villanueva Rincón como administrador de saneamiento excepcional para que ejerza la representación legal de la Cooperativa de Transportadores Velotax.

Ante esta decisión las directivas de Velotax encabeza del gerente, Diego Alonso Amaya Montejo, interpusieron el recurso de reposición que fue resuelto el pasado 3 de junio que mantiene la decisión de nombrar a un administrador de saneamiento básico para que ejerza la representación legal de la Cooperativa de Transportadores Velotax, pero modificó el nombre de la persona que estará a cargo de la cooperativa, en este caso se designó al contador público, Guillermo Buenavetura Cruz a través de la resolución 7922.

Ahora la Cooperativa Velotax busca que esta decisión no quede en firme ante la Cámara de Comercio de Ibagué argumentando que, al momento de tomar la decisión de nombrar un nuevo gerente de saneamiento por parte de la Superintendente de Transporte, no se había decidido de fondo la recusación hecha ante el Ministerio del Transporte contra Alfredo Enrique Piñeres Olave quien funge como superintendente.

Según Andrés Calderón, vocero de ASOVELOTAX, sindicato que reúne a más de 200 de los 800 empleados que tiene la cooperativa, siguen trabajando, pese a lo que llaman la vulneración de los derechos por parte de la Superintendencia de Transpotes.

“Tenemos un inconformismo con la Superintendencia de Transporte porque desde hace tres meses hemos pedido un diálogo con ellos porque merecemos conocer cuál es la situación de la empresa y de nuestra estabilidad laboral”, dijo Calderón.

Por otra parte, manifestó que la persona designada es un contador público que para ellos no conoce del sector, lo que podría afectar la estabilidad de la Cooperativa de Transportes Velotax.

Se espera que la Superintendencia de Transportes tome una decisión sobre el nuevo recurso de reposición que interpusieron las directivas de Velotax para que se defina su futuro.