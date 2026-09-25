Colombia registra 13,9 millones de hectáreas quemadas en 26 años: Vichada, el más afectado

Colombia tiene una huella de fuego de 13,9 millones de hectáreas. Esa es la superficie que registró al menos una quema entre 2000 y 2025, de acuerdo con la primera serie histórica nacional de MapBiomas Fuego. La cifra equivale al 12,1 % del territorio continental del país, una extensión que, para dimensionarla, representa unas 314 veces el área urbana de Bogotá.

El registro no significa que todas esas hectáreas hayan sido afectadas por incendios forestales. MapBiomas mide las áreas donde se ha registrado fuego, independientemente de las distintas dinámicas asociadas a este fenómeno, y permite establecer dónde ocurrió, en qué momento y con qué frecuencia una zona ha vuelto a quemarse.

Y al mirar esos 26 años de información aparece una concentración importante. Por un lado, la Orinoquía reúne el 68,7 % de toda el área quemada del país, mientras que la Amazonía concentra otro 13,2 %. Es decir, buena parte de la huella histórica del fuego está concentrada en estas dos regiones.

Dentro de ese panorama, Vichada es el departamento con mayor extensión afectada. Allí se han registrado cerca de 4,8 millones de hectáreas quemadas durante el periodo analizado, una superficie que equivale aproximadamente a la mitad de todo el territorio departamental.

Pero el tamaño del área afectada no es el único dato que llama la atención. El historial también muestra que hay lugares donde el fuego vuelve a aparecer una y otra vez. En la Orinoquía, 1,6 millones de hectáreas se han quemado al menos una vez desde el año 2000, mientras que 509.500 hectáreas han registrado fuego más de diez veces durante estos 26 años.

Esto también permite identificar cuándo se concentra el fenómeno. Los registros muestran que entre diciembre y marzo se produjo el 83,3 % del área quemada durante el periodo 2000-2025. En otras palabras, aunque el fuego se registra durante todo el año, existe una concentración muy marcada en esos cuatro meses.

El resultado es una cifra promedio que ayuda a dimensionar todavía más el fenómeno, pues cada año se queman en Colombia alrededor de 2,31 millones de hectáreas, una superficie equivalente a 12,5 veces el departamento del Quindío.

El fuego también alcanza zonas protegidas

La información histórica permite además mirar qué ocurre en territorios que tienen una importancia ambiental particular. En 2025, el área quemada dentro de áreas protegidas y territorios indígenas estuvo 14,1 % por encima del promedio histórico. El aumento se concentró principalmente en la Orinoquía, mientras que en el Pacífico, los Andes y el Caribe se registraron descensos.

Esto es relevante porque la plataforma no solo registra la extensión de una quema. También permite saber qué tipo de cobertura del suelo resultó afectada, identificar zonas donde el fuego es recurrente y analizar cómo se comporta en diferentes ecosistemas y territorios.

Una herramienta para saber dónde vuelve el fuego

Toda esta información fue construida a partir de imágenes satelitales y quedó reunida en MapBiomas Fuego, una plataforma que permite consultar los registros desde el año 2000. Allí se pueden revisar las áreas quemadas año por año y mes por mes, conocer la superficie acumulada, establecer cuántas veces se ha quemado una determinada zona y saber cuándo ocurrió el último evento registrado.

La utilidad está precisamente en poder cruzar toda esa información. No es lo mismo una zona que se quemó una vez en 26 años que otra donde el fuego ha aparecido repetidamente. Con esos datos se pueden identificar los territorios con mayor recurrencia y aportar evidencia para definir acciones de prevención, gestión del riesgo, restauración y ordenamiento territorial.

Además, la consulta puede hacerse a diferentes escalas, desde municipios y departamentos hasta áreas protegidas, territorios indígenas y cuencas. Los datos son abiertos, gratuitos y descargables, y la plataforma tiene cobertura sobre todo el territorio colombiano.

Una radiografía de 26 años

La serie fue presentada por MapBiomas Colombia junto con el equipo de investigación de Interacciones Clima-Ecosistemas de la Universidad del Rosario, con el objetivo de contar con información histórica que permita entender mejor cómo se comporta el fuego en el país.

El lanzamiento se da además en un contexto de atención por las condiciones climáticas previstas para los próximos meses. El comunicado señala que existe una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026.

Con esta nueva serie, el país puede pasar de mirar únicamente la emergencia cuando ocurre a revisar el historial de las zonas donde el fuego se concentra y se repite.