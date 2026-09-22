América aclaró la polémica con Duván Vergara y dio su postura frente a los arbitrajes en Colombia

Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, habló en El VBar de AS Colombia sobre varios temas que rodean actualmente al conjunto escarlata. El dirigente se refirió a la situación económica con Duván Vergara, explicó el estado de la habilitación del Pascual Guerrero y habló sobre la postura del club frente a las recientes polémicas arbitrales.

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América espera saldar la deuda con Duván

Vélez se refirió a la situación de Duván Vergara, luego del cruce de comunicados que se presentó alrededor del jugador. El gerente deportivo explicó que existe un dinero pendiente por parte de Racing de Avellaneda correspondiente a la transferencia del futbolista, situación que ha afectado el flujo de caja de la institución.

“Por todo lo vivido desde hace un mes, no se le ha podido pagar a Duván, pero claro que se le va a pagar. La idea acá siempre es cumplir”, aseguró Vélez, quien agregó que el objetivo del club es ponerse al día con el jugador lo antes posible.

El Pascual Guerrero todavía no está habilitado en su totalidad

El dirigente también entregó una actualización sobre el estadio Pascual Guerrero. América todavía no cuenta con autorización para utilizar todas las tribunas del escenario y continúa trabajando para ampliar el aforo disponible.

“Todavía no. Estamos buscando para el próximo partido. Seguimos con oriental, con norte y ya. Todavía no se puede abrir occidental y el lado de la gradería sur”, explicó Vélez.

Vélez no señala a Wilmar Roldán

Otro de los temas abordados fueron las recientes decisiones arbitrales y el video publicado por las cuentas oficiales del club, en el que aparecieron imágenes del árbitro Wilmar Roldán junto a jugadas que generaron debate.

Vélez descartó que exista una posición de América en contra del árbitro antioqueño y destacó su trayectoria. “El respeto que se ha ganado este árbitro es lo que ha hecho en su carrera, es un ejemplo para los que vienen detrás de él”, manifestó.