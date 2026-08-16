Video: Camilo Vargas atajó penal en los últimos minutos y le dio triunfo clave a Atlas

El portero Camilo Vargas fue la gran figura en la victoria de Atlas 2-1 sobre Tigres, por la cuarta fecha del campeonato mexicano. El arquero de la Selección Colombia atajó un penalti en los últimos minutos del encuentro.

A los 85 minutos del compromiso, Vargas le ganó el duelo al atacante argentino Juan Brunetta, atajando el lanzamiento con una volada hacia el poste de su mano izquierda.

De esta manera, Vargas, experimentado arquero de 37 años, alcanzó la increíble cifra de 18 penaltis atajados defendiendo los colores de Atlas desde su llegada al fútbol mexicano en el año 2019.

Además de ser el capitán del equipo, el guardameta bogotano fue pieza clave en el bicampeonato de Atlas, en el apertura 2021 y clausura 2022. Sumando también el título de Campeón de Campeones con el equipo.

¿Quiénes hicieron los goles del partido?

Manuel Capasso había abierto el marcador a los 2 minutos; mientras que el mismo Brunetta igualó las acciones al 22. Para darle más heroísmo al triunfo, Atlas se quedó con 10 jugadores, luego de que Jorge Sánchez fuera expulsado al minuto 70. Al 80, el portugués Luís Esteves anotó el tanto del triunfo.

Atlas es parcialmente segundo de la Liga MX con 9 puntos, los mismos que el líder Monterrey al cabo de cuatro fechas. Con un partido menos, América figura tercero con 7 unidades.