Santa Fe aportará parte de su taquilla ante River Plate para las victimas del terremoto

Luego del fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país, Independiente Santa Fe se ha pronunciado mediante sus redes sociales en solidaridad a las víctimas de los departamentos Chocó, Risaralda y Caldas.

El club bogotano ha anunciado que un porcentaje de la boletería vendida para el partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana, frente a River Plate el próximo 19 de agosto en el Nemesio Camacho El Campín, será donada a los afectados del terremoto.

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En el mismo comunicado, Santa Fe ha expresado: “En momentos como este, la solidaridad de todos puede marcar la diferencia. Por eso, habilitamos dos formas de ayuda para las personas, familias y comunidades afectadas por el terremoto”.

En la sede administrativa del club se recibirán donaciones de alimentos y productos no perecederos, herramientas, entre otros objetos necesarios, se recaudarán de lunes a domingo desde las 07:00AM hasta las 8:00PM. El club abrirá una cuenta corriente en para recibir donaciones por parte de quien desee realizar algún aporte económico.

Solidaridad desde El Campín

El partido entre Santa Fe y River Plate también servirá como un espacio de solidaridad para los afectados por el desastre natural que afecto diferentes partes del país.

Aún estando a siete días del encuentro internacional, diez de once tribunas ya se encuentran agotadas en el estadio El Campín, demostrando la expectativa que existe por el compromiso y la solidaridad de los hinchas cardenales frente a la situación por la que pasa Colombia.